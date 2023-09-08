The Hong Kong Restaurant Week回歸！優惠價錢嘗盡城中星級名店：米芝蓮一星扒房／席前即炸吉列和牛／高水準西班牙龍蝦燴飯

身為吃貨，一到週末，當然要四出尋找好吃又性格比高的餐廳。今年的《2023香港餐廳周》（Restaurant Week）上月已悄悄開跑，從牛迷們最愛的扒房，到港人愛吃的日本菜、法國菜均榜上有名！

Restaurant Week由即日至10月31日舉行，這次一共有60多間的餐廳參與，當中不少星級餐廳都以優惠價錢，開放預訂午、晚市；餐廳一共分成8大類別，包括「l Love Steak」、「獲獎推薦」、「最佳性價比」、「迷人景致」、「商務午餐」、「聚會餐廳」、「悠閒氛圍」和「異域情調」，食饕們可在網上查閱餐廳評分和進行預訂。

不過提提大家，餐廳周的優惠只接受滙豐信用卡簽賬，預訂前記得要留意。事不宜遲，以下為大家精選幾間編輯的私心推薦餐廳，不要錯過！

扒房推薦 —— Beefbar：米芝蓮一星頂級扒房！必吃名物他他、肋眼蓋

扒迷們相信對米芝蓮一星餐廳Beefbar也不會陌生。來自摩納哥的Beefbar走型格新派扒房路線，裝潢時尚雅緻，主要供應來自美國、澳洲、日本、韓國的頂級牛扒，新鮮海鮮菜亦是菜單上必點之選。

不論是安格斯牛、和牛或神戶牛，主廚都能烤至恰到好處，記得不要錯過這裏最受歡迎的肋眼蓋，外層微微焦脆，內裏軟嫩多汁；牛肉他他則採用了傳統法式小餐館做法席前炮製，鮮甜濃郁，不帶丁點血腥味，來到Beefbar，一定要試一試！

Beefbar Hong Kong Elite Signature晚餐

價錢：$980/位

地址：中環雪廠街16號Club Lusitano2樓

菜單/預訂：按此

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