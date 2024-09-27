慢活於胡同院落！北京前門文華東方酒店：結合東方與現代設計美學、米芝蓮星級大廚坐陣，極至奢華的旅遊體驗

每次到北京，也總會到前門大街走走。寬敞大街上兩旁的特色商店與老字號相隔，形成一新一舊的強烈對比。在這個充滿歷史文化氣息之地，近日迎來了一幢別具特色的住宿 ── 北京前門文華東方酒店，為這個城市，添上絢爛色彩。

坐落於草廠十條的前門文華東方酒店，是品牌繼王府井文華東方酒店，第二間設於北京的酒店。酒店設計融入傳統胡同元素，結合傳統中式四合院和現代設計；象徵這裡的特色摺扇由中國著名藝術家徐冰設計並題字於灑金扇面上，徐冰運用獨創的方塊體書法，把「Unveil Beijing’s Soul」重構成中文字的模樣，彰顯東方魅力。

主打寬敞豪華住宿空間的酒店，共設42間庭院套房。庭院面積由 110 平方米起，設計糅合現代住宅的優雅，以暖木色調配以石雕元素，柔和陽光照射著庭院，讓人感覺份外舒適暖和，處處洋溢中式建築美學。庭院配備迷你酒吧、Dyson風筒、Bose藍牙揚聲器和Frédéric Malle 浴室用品等，極致奢華；部分庭院更設有獨立的茶室，讓住客體驗傳統文化活動。

這裡的餐廳同樣來頭不少，有米芝蓮星級大廚輝師傅和中餐行政主廚陳勝主理的高級粵菜和潮菜餐廳「檐庭」，兩位大廚採用來自不同時節和產地的精選頂級食材，炮製融合現代元素的經典菜餚，包括精緻海鮮、粵式烤肉、點心和燉湯等。至於酒吧十條（TIAO），設有兩層閒適空間，主打創意雞尾酒和北京風味小食，雞尾酒靈感取自北京胡同歷史和民俗傳說，以當地食材調配而成，別具風味。

為慶祝開業，酒店正推出特別禮遇，由即日至2025年2月28日，可以每晚人民幣12,888元起入住獨特色庭院套房，享有以下服務：

1. 適用於所有餐廳和酒吧、洗衣熨燙服務以及水療中心護理服務（需提前預約）的每日人民幣1,888元簽賬額；

2. 每日早餐（可於意大利餐廳VICINI或庭院套房內享用）；

3. 從北京首都/大興國際機場或火車站至酒店的單程專車接送；

4. 24小時私人管家服務

北京前門文華東方酒店

地址：中國北京市東城區草廠十條1號

電話：+86 10 8592 8888

電郵：moqnm-reservations@mohg.com

預訂／查詢：官方網站