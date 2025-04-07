W&W2025：從優雅尺寸到複雜功能、朗格到積家，翩翩公子腕上的精緻時計！

所謂的潮流總是不更迭，之前的Oversize軍錶，到後來又復興中性的BOY SIZE錶。好吧，哪管風潮怎變，只要衣袖一伸，那枚亮眼的精緻腕錶贏盡目光，擁有這樣的一枚「公子錶」就是必備行裝。

A. Lange & Söhne 1815

優雅的小錶徑的確有種難以言喻的獨特魅力。像品牌這枚新款1815腕錶直徑 34 毫米，完美演繹低調經典三指針腕錶的精髓。纖薄、層次分明的錶圈，襯托出設計一絲不苟的錶盤。火車軌分鐘刻度、阿拉伯數字及位於 6 時位置的小秒盤，令人聯想起早期的朗格懷錶。哪管是750 玫瑰金款或 750 白金款表殻，比例就是如此地優雅樸實，在藍色背景上旋轉的葉形指針與錶殼相得益彰，突顯 1815 的經典特質。

Patek Philippe Calatrava 8-Day Ref. 5328G

精於佈局的錶王品牌Patek Philippe，無論是極端造詣的大複雜腕錶，到簡約純粹的小徑精品，哪管是再簡單的牌落到它手，都能掌上生花。像這枚8日錬的Calatrava新品，在錶盤6點位置巧妙地放上日期與星期顯示，再在12點配上動力儲備顯示，似有還無卻是極緻精彩的平衡感已然達致。造工一貫頂尖水平，直徑41mm，白金錶殼側飾以巴黎鉚釘紋。

Piaget Polo 79

看著可能有點眼熟，這不是去年品牌為其150周年慶生大典而推出的特別款腕錶嗎？當然不是如此簡單的，今年的新品更忠於原著，除了從黃金版改成白金材質之外，更平易近人的氣質，同時保留最初於70年代誕生的那份大胆創意。錶徑由初代34mm加大至更合乎當世潮流的38mm，標誌性的立體條紋從錶盤延伸至錶殼，簡約流麗。當然，白銀色錶身會更適合亞洲人配戴吧。

這是屬於對經典系列 Reverso翻轉系列的致敬之年，延續系列逾九十年的創新精神，沿用於1931年為馬球運動而生的可翻轉錶殼設計，專為滿足當時新興的「運動紳士」之要求而設計。多款系列新品面世，其中包括這款精致新品以嶄新設計演繹經典的旅行時間複雜功能，世界時間顯示巧妙置於背面錶盤，備有精鋼款及18K玫瑰金款，其中玫瑰金款式限量發行150枚。