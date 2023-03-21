與東方表行曾子禧對談（下）：誰較重要？本地與內地鐘錶市場的千絲萬縷！同場：鐘錶行內人腕上的3枚名錶 + 揀錶4大原則

剛好鄙人工作的門店在海港城，所以在地行情實在點滴在心頭！疫情前，走過廣東道一帶，連綿人龍常見於名店門外；疫情期間，叫苦連天，名店門外的人龍不再；當然，最起碼的收入是有的，但大不如前，那份失落無礙是「惡頂」的；然後，一轉眼，來到「疫情後」，誰想到三年後的某一天，我們能用「疫情後」那樣淡淡然去形容被偷走的那些年。疫情期間，廣東道同仁都在問同一條問題：「究竟我們是否將所有雞蛋放進同一個籃？」東方表行分舖林立中港兩地，不如我們來問問東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生，鐘錶業市場該怎樣分雞蛋呢？

「我絕對認為本地客非常重要！」Anthony說得多麼斬釘截鐵！「尤其是經歷疫情後，我們更覺得本地客彌足珍貴。疫情期間，的確有部分客人移民離開香港，但這一部分的客人依然和我們保持非常良好的關係，仍然會向我們表行購人腕錶，但就可能要等他們回港取貨，或親朋好友代管，即使不像從前方便，但關係良好如昔！」

話說回頭，曾經教零售商趨之若鶩的內地客不吃香了嗎？「疫情前，我們的客源可謂本地內地五五對開；疫情後，整個生態大有改變，當中一大改變為國內顧客不一定要來港買錶，封控期間莫說來港購物，出門都難，故很多內地客人早已習慣在自己所處的城市購物。事實上，每每當兩地匯率拉近，其實在內地買，在香港買，實質上的差價並不明顯，內地客來港消費的意欲便會大減。另外，我們著重本地客人的另一原因在於我們著重顧客體驗，我們會在不定時舉行大大小小的活動讓客人體驗及學習腕錶知識，並建立長遠而健康的關係！」

聽君一席話，算是為本地錶迷大派定心丸，就如Anthony所講，本地市場是東方表行的重心！但若然大家到過深圳、廣州一帶走走，不難發現東方表行早入進駐內地插旗多年。過去十年，踏上內地經濟上行的順風車，是否早已賺到盆滿缽盈？「香港的顧客有東方錶行在港的十多家分店照顧，而內地方面，我們也有三、四十家店，當中以大灣區一帶為最集中。而老實說，在疫情前，我們在內地的分店多數只作展示廳的用途，最多只能做到收支平衡，不見很大的利潤空間，但我們仍然要努力經營，把推廣的工作做好，就算是『內地睇完再到香港買』，也是一種營銷策略，故此疫情前，我們香港的營業額一半來自本地，另一半來自內地。疫情期間，內地客完完全全絕跡香港，而當時人民幣貶值之下，國內買錶變得十分可取，故此我們於2022年疫情期間內地門店的銷售額激增，是十多年來首見，也是首度賺錢！最終在疫情反反覆覆的2022年，達至兩地銷售額互補的局面！」Anthony 娓娓道來，在此看來，平衡之道才是永恆，不是嗎？

最後，身為東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生，他所佩戴的腕錶又是怎樣的呢？

首當其衝，當然有一枚Grand Seiko Automatic 9S Mechanical 系列，為甚麼說「當然」？如果閣上有讀過上一篇，你會知道東方表行與精工（Seiko）合作已經超過60年，支持一下也應該吧！Anthony笑言，他選錶有四大原則，首選自家製機芯，繼而鐘情於錶帶上印有品牌標誌，再者獨愛藍色，最後作為半個時裝人，能夠「襯到衫」也十分重要呀！

再來是 Breitling NAVITIMER 系列，需知道百年靈（Breitling） 與東方表行是合作開分店的，（哈哈！）突然變得很沒趣，不！能夠合作，也是識英雄重英雄呀！假如你熱愛飛行員腕錶，你會明白Breitling的飛行員腕錶絕對是一大經典，NAVITIMER 系列誕生至今70年，不但深受飛行員愛戴，還於1962年，太空人Scott Carpenter 戴過上太空！

最後一款 Anthony 所選的錶是 Bell & Ross BR05系列，搭載自家製機芯，「天圓地方」的錶面設計，線條流暢及簡約，再加上藍色錶面，而錶帶上有品牌錶誌，完全滿足 Anthony 所有選錶條件，這裏也有 Bell & Ross 粉絲嗎？

後記，Anthony快將遠赴 Watches & Wonders 2023，如欲一睹今年腕錶新作，敬請密切留意啦！