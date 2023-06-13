錶壇注目新鮮事：江詩丹頓置地專賣店重開、精工全新Prospex Speedtimer、 羅杰杜彼新作王者單擺輪、IWC馬克二十飛行員

天氣反覆，疲於奔命，敵不過病菌，抱病在床，既沒有心力外出訪問各腕錶大家，亦不便四出外訪。養病期間，錶壇頻頻現新作，也不乏「新搞作」，有的教人驚喜，也有的教人期待，津津樂道，不如今期就讓筆者於病榻之中為大家導航，送上錶壇新鮮事。

江詩丹頓：置地太子專賣店重新開幕

新鮮滾熱辣，江詩丹頓（Vacheron Constantin）置地太子專賣店重新開幕（恭喜恭喜）！重新翻新的江詩丹頓專門店重臨中環置地太子大廈，新店除了包羅專賣店限定及限量款式外，還設有專屬VIP貴賓室與及訂製錶帶服務，一系列經典款式如Patrimony、Traditionnelle、Overseas、Égérie、Fiftysix、Historiques和Métiers d’Art等等應有盡有。同時，為熱烈慶祝新店重開，店內特設《Less’ential》歷史時計展，想一覽江詩丹頓典藏，認識品牌的製錶智慧及美學，那麼俗氣也要講一句「唔買都埋嚟睇睇，行過路過唔好錯過！」

精工：全新 Seiko Prospex Speedtimer 太陽能計時碼錶系列

再來當然要講講腕錶新作，首先有業內公認的品質優越腕錶品牌精工（Seiko）的全新 Seiko Prospex Speedtimer 太陽能計時碼錶系列，今次所推出的系列共有4款腕錶，分別是Seiko Prospex Speedtimer太陽能計時碼錶：SFJ001及SFJ003，指針式計時石英電子碼錶40周年限量版：SFJ005，以及2023年世界田徑錦標賽限量版：SFJ007，各款均全球限量發售4,000枚。新系列搭載全新8A50太陽能計時機芯，以1／100秒增量計時。新腕錶錶盤2時位置設有碼錶1／100秒鐘視窗、12時位置設有秒鐘視窗，及10時位置設有1／10秒鐘視窗。如此精準的設時功能，成就SEIKO連續18屆擔任世界田徑錦標賽的指定官方計時，亦因而推出「2023年世界田徑錦標賽限量版」SFJ007腕錶，以精工的傲人質量作擔保，實在值得入手！

羅杰杜彼：新作王者系列單擺輪腕錶

推出新腕錶作品的還有羅杰杜彼（Roger Dubius），Roger Dubius 最引以為傲的超級鐘錶（Hyper Horology™） 再添一員，今次聯乘洛杉磯紋身大師 Dr. Woo，曾經為 Johnny Depp、Miley Cyrus、G-Dragon、陳冠希等著名藝人紋身，可謂聲名大噪，是當今最炙手可熱的紋身師之一！當最強遇上最強，Roger Dubius 聯乘 Dr. Woo 會最一場怎樣的鐘錶革命？今次推出的作品名為Excalibur Dr. Woo Monobalancier 王者系列單擺輪腕錶，以2021年推出的單陀飛輪作基礎，注入以「銀河」為主題的紋身圖案，三個天體圖案置於錶盤中央，分別為太陽、月亮及星星，而底盤則有太陽、地球和月亮的圖案，當然還有 Dr. Woo 的簽名鐫刻！紋身本來是創作，本來就是天馬行空，而有趣的是，羅杰杜彼把天馬行空的概念轉化成腕錶作品，就如探索銀河中的可能性，是生命的交叉點。

IWC：全新馬克二十飛行員腕錶

最後，還有萬國錶沙夫豪森（IWC Schaffhausen）推出的全新馬克二十飛行員腕錶，所謂馬克是Mark Series，早於75年前誕生，最早推出的「馬克十一」為英國皇家空軍所研發，專為飛行員而設。而最新推出的馬克二十飛行員腕錶共設有2款，分別是搭配黑色小牛皮錶帶的IW328207和配備高級五排鏈節精鋼錶鏈的IW328208，搭載IWC萬國錶自製32111型機芯，而最具飛行員腕錶特色的莫過於玻璃錶鏡經過特別穩固，即使駕駛艙內壓力驟降也能維持在原位。當然，你可能會話，這種功能如不在極端環境下才能體驗，對於一般用家而言實在難而感受，但腕錶的美在於功藝的推崇以及極緻，不是嗎？