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虢礫緙嘞
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

27/06/2023

白璧無瑕、陶瓷之美：萬國錶IWC全新陶瓷限量腕錶，延續 Top Gun 不屈壯志凌雲！

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  • Karl Lui

    Karl Lui

    自八年前和腕錶結下不解之緣，過去八年間寫過錶書、編過卡地亞的會員通訊、拍過「時尚聖經」的腕錶大片，在廣告公司工作時，十之八九的客戶都是錶客。既然躲不過，那就轟轟烈烈，來擁抱這份和腕錶的緣份，燃燒吧！讓它發光發熱發亮。更多日常腕錶點滴盡見 IG@l1ho

    虢礫緙嘞

    隔周二刊出

Photo: 由作者提供

　　莫說動輒數十萬的腕錶，過百萬的腕錶在錶壇比比皆是，總教人不禁想問一句：「究竟貴在哪？」一枚腕錶的價值最直接的反映一定是所選用的素材，隨著製錶技術的日益發展，能用於製錶的素材愈見豐富，也愈見有趣。黃金（Gold）、鉑金（Platinum）、玫瑰金（Rose Gold）以至較鮮見的鈀金（Palladium）等貴金屬廣獲名錶所用，凡入門版是鋼，升級版就必定是貴金屬再加鑽石的方程式，直截了當，毫無懸念。然而，筆者今趟想和大家談談一款源遠流長的製錶技術，那就是陶瓷錶。

 

英國一級方程式賽車車手 Lewis Hamilton 佩戴萬國錶 IWC 全新陶瓷限量腕錶。

 

　　雖說「源遠流長」，但實際上陶瓷錶在二十世紀八十年代才進入大眾主流視線，但當中的「源遠」所指的是製瓷技術，最早可追溯至商代中期，而時至今日「景德鎮」與「瓷器」仍然在大眾心目中有著舉足輕重的地位。假若你有讀過筆者和「黃師傅」黃英飛對談那一期，不難發現，格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）轉投 Swatch Group 以前，也曾推出過多款以陶瓷作錶盤的腕錶作品，也是格拉蘇蒂原創最為人所熱捧的腕錶之作，在此也不作多說，有興趣可以看看那一期。事實上，瑞士雷達表（Rado）、歐米茄（Omega）、香奈兒（Chanel），以至萬國錶（IWC Schaffhausen）等等都推出過陶瓷腕錶。讀到這裏，你可能不禁也會想問，「陶瓷喎，唔會好易碎咩？」

 

　　有別於傳統製瓷技術，用於製錶的陶瓷比鋼還堅硬，原料為多晶粉末，由矽酸鹽,氧化鋁或碳化矽等礦物質組成；製作過程也絕不簡單，陶瓷於攝氏1,800度的燒窰內烘焙，期間亦需注入氮氣，形成惰性氣體的環境，因而生成高密度陶瓷。此外，陶瓷所呈現的色彩並非後期添加，而是混和化學成份所生成的顏色，換言之，只有「出爐」的一期方知道顏色是否如願，一旦失敗也就必須重頭再來。結合科技與傳統製瓷技術，耐磨,堅固,輕盈都是陶瓷的吸引之處，而佩戴者的手感更是另一重點，有別於金屬的冰冷感，陶瓷較為親膚，彰顯東方製瓷的溫潤特色，一年四季佩戴都十分舒適。

 

《壯志凌雲：獨行俠》

 

　　話說回來，去年上映的《壯志凌雲：獨行俠》重新掀起一股飛行員腕錶熱潮，而去年萬國錶（IWC Schaffhausen）特別推出紀念《壯志凌雲：獨行俠》的「飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41」你有入手嗎？然後一轉眼，今年頭 IWC 再推出「飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊OCEANA計時腕錶」，來到今夏，IWC 再下一城，為品牌的飛行員系列再添一員，大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊萬年曆腕錶「太浩湖」特別版，而這系列都腕錶一一都是「陶瓷錶」。

 

 

　　作為一枚飛行員腕錶，陶瓷的特質如堅固,輕盈,耐磨,穩定性高等等，都一一有助於應付空軍飛行時所面對的極端環境，（看過 Top Gun 的你，絕對會明白吧！）此外，今次 IWC 所推出的大型飛行員系列 TOP GUN 海軍空戰部隊 萬年曆腕錶「太浩湖」特別版除了延續這份「瓷魂」外，也搭載一系列卓越功能：首先，自動辨識不同月份的長度及閏年，直到2100年都不用人手調校。再者，特殊的減速輪系，每577.5年才需要校正一天的誤差。還有就是專利的雙月相盈虧顯示能夠展現南北半球的月相等等。值得一提，有別於以往兩款 Top Gun 腕錶作品，今次的新作底蓋不見以往的「Top Gun」字樣密封底蓋，反而轉為透明藍寶石玻璃底蓋可將機芯一覽無遺！

 

 

　　最後，甚麼是「太浩湖」？太浩湖位於加州和內華達州之間，是附近美國海軍空戰部隊學校（TOPGUN）飛行員經常飛越的山區，而太浩湖受群山所環繞，冬天時一片雪白，因此而以這片白色命名今次的腕錶。

 

大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊 萬年曆腕錶「太浩湖」特別版

萬年曆搭配日期,星期,月份,四位數數字年份及南北半球萬年曆月相盈虧顯示

IWC萬國錶自製機芯 52615

振頻 每小時28,800次 | 4赫茲

寶石 54顆

動力儲備 7天（168小時）

上鏈 自動上鏈

港幣 $332,000

 

 

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