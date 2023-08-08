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虢礫緙嘞
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08/08/2023

集優雅、時尚、機能多種風格於一身！Cartier、Jaeger-LeCoultre、Tag Heuer、Glashütte Original 方形腕錶佳作

#Cartier #Watch #腕錶 #TAG Heuer #Jaeger-LeCoultre #Glashutte Original #方形錶 #方形腕錶佳作
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  • Karl Lui

    Karl Lui

    自八年前和腕錶結下不解之緣，過去八年間寫過錶書、編過卡地亞的會員通訊、拍過「時尚聖經」的腕錶大片，在廣告公司工作時，十之八九的客戶都是錶客。既然躲不過，那就轟轟烈烈，來擁抱這份和腕錶的緣份，燃燒吧！讓它發光發熱發亮。更多日常腕錶點滴盡見 IG@l1ho

    虢礫緙嘞

    隔周二刊出

　　情迷方形錶，始於卡地亞的 Tank Solo。是的，在筆者成長的那年代，卡地亞那款最有名的方形錶叫作 Tank Solo，後來在2021年，品牌以「Tank Must」重新命名該系列，大概是「必須擁有」的意思吧，故此，Tank Solo 是筆者最早納入囊中的方型腕錶，而事實上，Tank Solo和Tank Must多少有點不同，改天有機會再詳談。打從那天起，對於方形腕錶便情有獨「鐘」（哈哈，好像有點牽強！），當然還有 Lady Diana 的特別加持之下，把 Cartier Tank 的簡約優雅發揮得淋漓盡致，低調奢華，歷久不衰，與近年廣獲熱捧的「Old Money」風潮不謀而合。戴安娜王妃曾先後佩戴多枚Tank腕錶，而她最愛的其中一枚莫過於黃金卡地亞 Tank Française，有趣的是，這枚腕錶後來由哈利王子所繼承，而他再轉贈愛妻梅根王妃。近年，卡地亞 Tank 系列不乏新作推出，由Tank Must 的七彩顏色，到 Tank Française 的硬朗銅錶形象，再到 Tank Américano 窄長形象進一步刻畫 Tank 的長方形錶盤，一一教人津津樂道。

 

戴安娜王妃所佩戴的卡地亞 Tank Louis 由父親 Earl Edward John Spencer 所贈

戴安娜王妃佩戴黃金卡地亞 Tank Française ( Source: Vanity Fair )

梅根王妃亮相時佩戴戴安娜王妃曾擁有的黃金卡地亞 Tank Française ( Source: Vanity Fair )

 

　　說起方形錶，除了卡地亞以外，要數最為人熟悉，也最為人趨之若鶩的就要數積家 Jaeger-LeCoultre 的 Reverso 翻轉系列，誕生於1931年，錶如其名，翻轉系列就是錶盤能夠整個翻轉的腕錶。同樣作為方形腕錶的佼佼者，Reverso 可謂再下城，以獨有的翻轉設計風靡萬千粉絲，直到佩戴者把錶盤反轉，你才有機會揭示底盤，究竟是密封底盤、圖案底盤、還是另一個錶面？曾經，Jaeger-LeCoultre 為英王愛德華八世製作 Reverso  Calibre 411 腕錶，錶底特別刻有英王愛德華八世的徽章以及登位之年（1937），然而，天意弄人，愛德華八世於1936年12月11日退位，而當時他選擇退位的原因是為了迎娶辛普森夫人，是真真正正的「不愛江山愛美人」。筆者很愛這種有故事的腕錶，一枚腕錶，讓大家記下一段故事。

 

Jaeger-LeCoultre 為英王愛德華八世製作 Reverso  Calibre 411 腕錶（ Source: Hodinkee )

 

　　時間跳轉來到2023年8月，以真實故事改編的電影《Gran Turismo》即將上映之際，Tag Heuer 最新推出 Tag Heuer Monaco（摩納哥）腕錶的方形錶殼。Tag Heuer 的摩納哥系列是為賽車而設的賽車風格腕錶，誕生於1969年，有別於卡地亞和積家所推出的方形腕錶的優雅，Tag Heuer 摩納哥系列盡顯大膽復古氣息之餘，又具備機能性，搭載品牌自製Heuer 02機芯，Tag Heuer Monaco（摩納哥）腕錶搭配歷史經典款的H形精鋼錶鍊，彰顯賽車運動的幹勁！

 

TAG HEUER MONACO（摩納哥）腕錶

自動計時錶, 39 mm, 精鋼

CBL2111.BA0644

港幣 61,750 元正

（Source: Tag Heuer）

 

　　最新亮相的方形腕錶除了 Tag Heuer Monaco 以外，還有來自德國的 Glashütte Original 格拉蘇蒂原創的新作 Seventies Chronograph Panorama Date。70年代，是嬉皮士當道的年代，立即令人想起鮮艷奪目的顏色，相當具有時代感，而今趟 Glashütte Original 所推出的新作，繼續致敬70年代，分別設有限量100枚的「Ocean Breeze」以及「Golden Bay」，搭載自家Calibre 37-02型自動上鏈機芯，圓角方形錶盤比起一般的方形錶盤更見線條流暢感，錶盤上黑白對比的大日曆、12小時計時盤、小秒盤、30分鐘計時盤、中央停秒針，設計相當復古，與「Ocean Breeze」和「Golden Bay」錶面顏色配搭得天衣無縫！

 

全球限量100枚的「Ocean Breeze」Seventies Chronograph Panorama Date

全球限量100枚的「Golden Bay」Seventies Chronograph Panorama Date

Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕表

40.00 x 40.00 毫米

（Source: Glashütte Original）

 

 

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