葡萄美酒夜光錶：兩款愈夜愈精彩的夜光時計腕錶，在漆黑中光芒乍現

夜光功能在腕錶上並不少見，這功能用於黑暗中讀時相當方便，例如電影院內、半夜夢醒時分、氣氛十足的 party 上等等。指針及時標用上夜光塗層很常見，以下介紹的兩款時計就令夜光功能更有意思。

#1 A. Lange & Söhne ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen”

朗格推出的 ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen”，採用品牌獨家的 18K 蜂蜜金製作，內置自製 L043.9 型機芯，為腕錶提供達 72 小時的動力貯存。透過特別研發的半透明錶盤，令夜光跳字顯示更為清晰易讀，腕錶限量發行 200 枚的錶款，令錶迷趨之若鶩。

ZEITWERK 配備三個圓盤跳字裝置，以電子方式顯示時間，卻是一枚機械錶，佩戴者可輕鬆地從左至右讀時，這項設計 2009 年首度面世以來一直躋身於最先進的機械腕錶行列。全新腕錶的 4 點鐘位置設按鈕，用來獨立切換小時顯示，令時間設定更方便。時計設於 9 點鐘位置的顯示窗表示小時，3 點鐘位置的則是分鐘，6 時位是小秒盤，而動力貯存顯示則在上方。

橫跨整個錶面的弧形時間橋也是機芯的一部分，為時間顯示添上一份優雅。ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen” 採用黑色鍍銠德國銀製作，與深色的藍寶石水晶玻璃錶面互相輝映。錶面上覆有透光塗層，半透明的設計令夜光數字吸收足夠的紫外光，在漆黑中散發光芒。

詳情可查詢：www.alange-soehne.com/