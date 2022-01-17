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17/01/2022

葡萄美酒夜光錶：兩款愈夜愈精彩的夜光時計腕錶，在漆黑中光芒乍現

#Bvlgari #Watch #腕錶 #A. Lange & Söhne #夜光 #夜光腕錶 #計時腕錶 #ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen”
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　夜光功能在腕錶上並不少見，這功能用於黑暗中讀時相當方便，例如電影院內、半夜夢醒時分、氣氛十足的 party 上等等。指針及時標用上夜光塗層很常見，以下介紹的兩款時計就令夜光功能更有意思。

 

#1 A. Lange & Söhne ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen”

 

 

A. Lange & Söhne ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen” $1100000

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne 

 

　　朗格推出的 ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen”，採用品牌獨家的 18K 蜂蜜金製作，內置自製 L043.9 型機芯，為腕錶提供達 72 小時的動力貯存。透過特別研發的半透明錶盤，令夜光跳字顯示更為清晰易讀，腕錶限量發行 200 枚的錶款，令錶迷趨之若鶩。

 

ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen”

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne

 

　　ZEITWERK 配備三個圓盤跳字裝置，以電子方式顯示時間，卻是一枚機械錶，佩戴者可輕鬆地從左至右讀時，這項設計 2009 年首度面世以來一直躋身於最先進的機械腕錶行列。全新腕錶的 4 點鐘位置設按鈕，用來獨立切換小時顯示，令時間設定更方便。時計設於 9 點鐘位置的顯示窗表示小時，3 點鐘位置的則是分鐘，6 時位是小秒盤，而動力貯存顯示則在上方。

 

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne

 

　　橫跨整個錶面的弧形時間橋也是機芯的一部分，為時間顯示添上一份優雅。ZEITWERK HONEYGOLD “Lumen” 採用黑色鍍銠德國銀製作，與深色的藍寶石水晶玻璃錶面互相輝映。錶面上覆有透光塗層，半透明的設計令夜光數字吸收足夠的紫外光，在漆黑中散發光芒。

 

Photo Courtesy of A. Lange & Söhne

 

詳情可查詢：www.alange-soehne.com/

 

 

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