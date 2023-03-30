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30/03/2023

Watches and Wonders 2023：女生不能錯過錶款！ Chanel 7款新作漫遊星際、Hermès展現女性動人魅力

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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    隔周一更新

　　Chanel 及 Hermès 兩大品牌一向是女士寵兒，碰巧，兩者都有參與 Watches and Wonders錶展。早早打入鐘錶市場，Chanel 已是高級製錶的象徵，不是 Fashion watch。今次看到幾枚腕錶不是複雜功能的腕錶，但絕對是令人「心心眼」的款式。

 

 

　　今年 Capsule Collection 新作，以星際之旅 Interstellar 為題，品牌設計師呈現出神秘的科幻感，以像素圖案、印刷電路板、磷光質感、星形掛飾及 3D 機械人等元素，融入 Chanel 幾款標誌性的錶款中，包括 J12、PREMIÈRE、BOY.FRIEND及 CODE COCO。

 

J12 Cybernetic

 

 

　　七款腕錶全部限量發售，當中有三款來自經典的 J12 系列。如果喜歡黑白混色，推介限售 55 枚的 J12 Cybernetic，黑白設計形象鮮明，猶如在黑色腕錶上出現白色像素圖案，與黑色陶瓷殼、黑色錶圈及黑色漆面錶盤形成強烈對比。尺寸直徑 38毫米的黑色耐磨陶瓷及不銹鋼錶殼腕錶備有簡單大三針顯示，內藏 Calibre 12.1 自動上鍊機芯，由 Kenissi 製作，經 COSC 精密時計認證，備 70 小時動力貯備，機芯廠由 CHANEL 聯合擁有。

 

J12 Interstellar

J12 Cosmic

 

　　另外一款使用同款機芯的 J12 Interstellar 以全黑色示人，採用 38 毫米錶殼，如夜空星宿圖般的閃亮仿砂金石漆面錶面上鑲嵌 6 顆鑽石，錶圈鑲黑色漆面長階梯形切割圖案藍寶石水晶。秒針末端綴以一顆星星圖案，隨時間流逝慢慢地劃過夜空，譜奏浪漫動人旋律。還有以全白色登場、石英機芯的 J12 Cosmic，配備較小的 33 毫米白色陶瓷及不銹鋼錶殼，錶面上鑲嵌了 12 顆閃亮的美鑽，幻化成穹蒼星宿。錶圈鑲嵌白色漆面長階梯形切割圖案藍寶石水晶。

 

Premiere Lucky Star

 

　　Premiere 腕錶有兩款，都配備石英機芯。Lucky Star 黑色漆面錶面配鑲鑽錶圈，幸運星掛飾相當搶眼。Robot 是我最喜歡的款式，以黃金、陶瓷、黑化鈦金屬、縞瑪瑙及鑽石構成的 3D 機械人造型趣緻可愛，活潑之餘不失優雅。

 

Premiere Robot

 

　　BOY.FRIEND 腕錶為帶出電光幻影的感覺，以不銹鋼搭黑色塗層修飾錶殼及錶圈，錶冠鑲黑色拱面尖晶石。錶面綴以鑲嵌鑽石的印刷電路板，配 signature 的黑色菱格紋漆皮錶帶。最後還有 Code Coco Cybergold，飾以鑲有 CHANEL 標誌的金色菱格紋皮帶鑲CHANEL標誌6個字母。配備兩個黑色漆面錶面，其中一個錶面鑲一顆美鑽，增添一份閃耀。

 

BOY.FRIEND

Code Coco Cybergold

Photo Courtesy of CHANEL

 

　　Hermès方面，個人很喜歡 Cape Cod 系列，腕錶於 1991 年面世，取材於 Henri d’Origny 大膽奔放的筆觸。一開始，設計師打算將系列設計成正方形腕錶，結果變成長方形中帶正方形。錶殼由兩個分成一半的錨鍊鍊節組成，造就出永恆經典。

 

Cape Cod Chaîne d’ancre

 

　　全新 Cape Cod Chaîne d’ancre 腕錶，容易配襯各款場合的衣著，不論是上班或是日常造型都 carry 得到。兩個款式，紫藤色款展現女性嫵媚，與走優雅路線的藍色色調鑲鑽款相映成趣。品牌標誌性的錨鍊鍊節以交織的形態呈現在條紋錶面上，上面覆以紫藤色或藍色清漆，配以時、分針。23 毫米不銹鋼錶殼內置石英機芯，藍色款配短吻鱷魚皮錶帶，紫藤色款則配小牛皮錶帶。

 

Arceau Petite Lune

 

　　同樣來自 Henri d’Origny 的設計，於 1978 年問世的 Arceau 系列亦在今年推出新作。 Arceau Petite Lune 的錶面飾以珍貴寶石（包括霰石、蛋白石和珍珠貝母）所製作的浮雕星球，如夢似幻，散發醉人光芒。

 

 

　　38 毫米白金錶殼鑲有一圈鑽石，閃閃生輝。腕錶搭載品牌自製 H1837 自動上鍊機芯，提供 42 小時動力貯存。砂金石結合珍珠貝母的錶盤上備時、分針，月相視窗設在 10 點 30 分位置。錶面將品牌細緻的手工完美呈現，襯藍寶石色短吻鱷魚皮錶帶。

 

Photo Courtesy of Hermès

 

 

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