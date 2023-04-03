百花齊放的鐘錶界！WW2023場館以外：Breitling、 BVLGARI 及 F.P.Journe 新作驚喜現身

今屆 Watches & Wonders 中，有 48 個鐘錶品牌參展，與此同時，亦有其他不在場內的品牌湊湊熱鬧，在這段時間推出新錶，錶壇可謂百花齊放。

首先有 Breitling 在錶展前 6 天發佈新作。跑車和腕錶一向都是男士心愛的玩意，當魚與熊掌可以兼得，兩者融為一體，造就了 Top Time 經典汽車系列四款計時腕錶。其實此系列在 2021 年推出時已十分暢銷，今次載譽歸來，品牌以幾款傳奇跑車作靈感，包括 Ford Thunderbird、Ford Mustang、Chevrolet Corvette 及 Shelby Cobra，當中 Top Time B01 Ford Thunderbird 是全新錶款，配備紅色錶帶和白色錶面，與紅色測速計刻度形成對比，另一方面，明亮的藍綠色「雷鳥」標誌及紅色計時指針亦相當搶眼。

而另外三款則是新版，分別是綠色錶面配黑色計時盤的 Top Time B01 Ford Mustang、紅色錶面襯黑色計時盤的 Top Time B01 Chevrolet Corvette 及藍色錶面配白色計時盤的 Top Time B01 Shelby Cobra，都一樣採用同類車款的顏色和標誌。41 毫米的錶徑其實不算太大，不讓男士專美，女士佩戴一樣有型有款。

最值得一提的是腕錶的「engine」，內藏 Breitling 自家 B01 型機芯，精準度進一步提高，更加可靠。藍寶石水晶錶背將機芯表露無遺，鏤空機芯為腕錶提供約 70 小時的動力貯存，獲得瑞士官方天文臺（COSC）認證。錶殼防水深度 100 米。

腕錶的細節亦突出經典跑車主題，包括錶面上猶如復古儀錶的方圓形小錶盤、測速刻度，襯以穿孔設計皮革賽車錶帶，亦可選擇精鋼編織鏈帶。四款腕錶中，Ford Thunderbird、Ford Mustang、Chevrolet Corvette 均配備三個小錶盤，Shelby Cobra 卻只有兩個，本應設於 6 點鐘位置的錶盤以 Shelby Cobra 眼鏡蛇標誌取代，其他三款的 12 時位置可見 Breitling 與跑車品牌標誌並列，留意 Breitling 故意用上舊款 logo，顯出復古經典味道。