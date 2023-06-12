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12/06/2023

是誰永遠當女兒公主般寵愛？給「父王」送上父親節精選時計！Rolex、BVLGARI、Breitling，哪一款切合爸爸個性？

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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    隔周一更新

Photo: 由作者提供

　　早前看電影版《The Little Mermaid》，也許是人大了，看到的不是浪漫愛情故事，而是 King Triton 作為父親的妥協與成全，縱然有統治七海的能力，心裏只希望女兒快快樂樂。即使再不認同再捨不得，依然親手以魔法為女兒送上雙腿，與人類王子雙宿雙棲。常說女兒是爸爸的前世情人，在父親節，為那個當自己公主般寵愛的男士送上禮物，腕錶會是一個好選擇。

 

Rolex Explorer 40

Photo Courtesy of Rolex

 

　　全能型爸爸之選，Rolex 早前推出 Explorer 40毫米新款，以合金蠔式鋼製成，堅固同時抗腐蝕，搭配蠔式錶帶。新作設計簡約實用，延續了原版的風格。腕錶備時、分、秒顯示，黑色漆面錶盤上飾有 3、6、9 三個數字時標，同時備有 Chromalight 夜光顯示，能在黑暗中呈現藍色光芒，方便清晰讀時。

 

Photo Courtesy of Rolex

 

　　錶殼內藏 3230 型自動上鏈機械機芯，由品牌自家研發製造，獲頂級天文台精密時計認證，確保走時精準，動力貯備約 70 小時。另外，腕錶防水 100米，雙扣鎖上鏈錶冠具備雙重防水系統。

 

下一頁：父親節送禮！更多適合爸爸錶款

 

 

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