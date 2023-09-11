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11/09/2023

Geneva Watch Days 2023錶展：速看BVLGARI、Breitling、H. Moser & Cie. 及 Hautlence新作！

#H. Moser & Cie. #Bvlgari #Watch #腕錶 #Geneva Watch Days #GENEVA
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　剛過去的 GENEVA WATCH DAYS 在 2020 年成立，今年的參展品牌多近 40 個，在日內瓦可謂百花齊放。

 

Photo Courtesy of BVLGARI

 

　　由 BVLGARI 開始，品牌在錶展中推出不少腕錶。當中男士至愛的 Octo Finissimo 系列，曾經採用鈦金屬、鉑金、玫瑰金、黃金、陶瓷與鉭金屬作材質，今次以碳材質和玫瑰金結合，造就出兩款全新材質版本的 Octo Finissimo Automatic 超薄自動腕錶及 Octo Finissimo Perpetual Calendar 超薄萬年曆腕錶，煤炭黑色與玫瑰金色對比鮮明，與別不同，展現時尚型格。

 

(Left) Octo Finissimo Perpetual Calendar & Octo Finissimo Automatic (Right)

Photo Courtesy of BVLGARI

 

　　兩款全新 Octo Finissimo CarbonGold 系列腕錶的 40 毫米錶殼、錶鏈與錶盤均採用輕巧的霧黑碳材質製成，保持纖薄的設計，襯玫瑰金色時標與錶冠，分別配備小秒針或萬年曆功能，前者內置品牌自製 BVL 138 超薄自動上鍊機械機芯，備 60 小時動力貯存。

 

Octo Finissimo Automatic

Photo Courtesy of BVLGARI

 

　　Octo Finissimo Perpetual Calendar 萬年曆腕錶於 2021 年時勇奪日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）金指針獎，並亦創下品牌第七項超薄紀錄，今年以全新面貌示人，搭載全新設計的 BVL 305 自動機芯，動力貯存 60 小時，備時、分、逆跳日期、星期、月份和逆跳閏年指示。

 

Octo Finissimo Perpetual Calendar

Photo Courtesy of BVLGARI

 

 

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