Watches and Wonders 2024 萬眾期待！Rolex勞力士的話題性新作！

每年Watches and Wonders 錶展前，大家都會很期待 Rolex 將會推出的新作。品牌亦會提早幾天發佈官方Teaser，稍為展露一下新作的小部分，例如錶圈部分、錶帶部分、錶扣部分……令錶迷更加心癢癢。

隨著錶展正式開鑼，結果終於揭曉，品牌六個系列均推出新作，話題性成員包括GMT-Master II、Deepsea、Perpetual 1908，以及Daytona系列。

GMT-Master II 以綠色GMT指針配灰黑雙色陶質錶圈登場，備有兩款錶帶選擇，包括Oyster蠔式錶帶（三格鏈節）及紀念型Jubilee錶帶（五格鏈節）。表達24小時刻度的灰黑雙色Cerachrom陶質字圈如日夜交替，搭黑色錶面，在低調的配色中依然令人無可忽視。

兩款GMT-Master II新作以蠔式鋼所造，高度抗腐蝕及抗震。口徑40mm錶殼內置品牌自家研發及製造的自動上鍊3285機芯，備70小時動力貯存。

同樣大受歡迎的Rolex Oyster Perpetual Deepsea 推出重量級成員，品牌的首款18K黃金潛水腕錶配上如汪洋的藍色錶面及同色單向旋轉陶瓷錶圈，防水3,900米，44mm金質錶殼及金質蠔式（Oyster）錶帶令作品霸氣十足。

錶面上的時標與指針有Chromalight夜光物料，散發的藍光是傳統磷光物料的兩倍發光時間。腕錶搭載Rolex 自動上鏈3235型機芯，動力貯存約70小時，備大三針及日期顯示功能。

另一吸睛之作，搶眼的冰藍面Rolex Perpetual 1908。令人有點意想不到的是一向走簡約路線的Perpetual 1908竟然用上品牌大熱的冰藍面，配上穀粒紋機刻雕花飾紋錶盤，營造出優雅韻味。

腕錶以39mm 950鉑金錶殼搭啡色鱷魚皮錶帶。6點鐘位置設小秒針盤，錶面搭配阿拉伯數字3、9及12時標。搭載勞力士7140型機芯，上滿鍊後為腕錶提供約66小時動力。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona新作展現一抹溫柔，兩款新作各選用黑白兩色的珍珠貝母錶面，外圈鑲嵌36顆圓形美鑽。

18K白金錶殼 44mm，白色珍珠貝母錶面款搭配黑色計時盤，黑色珍珠貝母錶面配白色計時盤，兩款熊貓展現珍貴格調，黑色計時盤款式選用Oysterflex黑色橡膠錶帶，白色計時盤款式則用Oyster鍊帶。搭載 2023 年推出的勞力士4131型機芯，動力貯備約72小時。