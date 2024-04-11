Watches and Wonders 2024：Tudor推出大熱可樂圈Black Bay 58 GMT、金綠配色Black Bay 58 18K

出現在 Watches and Wonders 錶展的大熱品牌除了 Rolex 外，Tudor 亦是眾望所歸的品牌之一。大家期待見於 Rolex 大哥的紅黑雙色可樂圈腕錶並沒有出現，但兄弟 Tudor 卻為一眾錶迷完夢。

大熱可樂圈：Tudor Black Bay 58 GMT

全新 Tudor Black Bay 58 GMT，最搶眼的一定是其24小時紅黑雙向旋轉錶圈，細心看就會發現紅是酒紅色澤，而不是鮮紅，再配搭鍍金細節。個人認為，這個色調在穿搭上，不僅更好看，且更易駕馭！

腕錶保留Black Bay 58 的39毫米直徑不銹鋼錶殼，設計更見細緻，尺寸亦是男女通愛。內置品牌原廠 GMT MT5450-U 型機芯，獲 METAS 及 COSC 雙認證，配備矽游絲，為腕錶提供 65 小時動力貯備。

圓拱形的啞黑色錶面上同樣綴以鍍金裝飾，搭標誌性「雪花」指針，可選擇不銹鋼錶帶或橡膠錶帶。

金綠配色：Tudor Black Bay 58 18K

另一方面，同系列亦推出新成員Black Bay 58 18K，得名自錶殼及錶帶所用的貴金屬材質。直徑 39 毫米的實心 18K 黃金錶款，經全磨砂啞面處理，洗去奢華感而增添復古而型格的特質。

錶圈採用「金綠」配色，非常吸睛；圓拱形啞「金綠」色調錶面襯 18K 黃金立體圓點時標，與 18K 黃金材質的「雪花」指針、分針及秒針相映成趣。

腕錶亦配備實心金三鏈節錶帶，搭能夠快速調節錶帶長度的 Tudor「T-fit」帶扣，佩戴者可隨意對錶帶進行快速調校，無需任何工具，可調校的長度達 8 毫米。

簡單「穩陣」之選：Tudor Black Bay

簡單「穩陣」之選，單色 Black Bay 腕錶，沿襲「原版」Black Bay ，採用41 毫米直徑的不銹鋼錶殼，配備有「T-fit」帶扣的不銹鋼三鏈節「鉚釘」錶帶、五鏈節錶帶或橡膠錶帶。

新款腕錶採用墨黑色磨砂錶面綴銀色鍍銠立體圓點時標搭「雪花」指針，搭配點綴銀色裝飾的60分鐘刻度黑色單向旋轉外圈，以簡單配色突顯前衛時尚的感覺。

內置原廠 MT5602-U 型機芯，一樣備 COSC 及 METAS 認證，上滿鍊達70小時動力貯存。

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