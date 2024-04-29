以錶盤訴說故事：Chanel將傳奇女士的日常置於錶面、Van Cleef & Arpels打造生機盎然的小花園

如果說每款腕錶背後都有個故事，Chanel 及 Van Cleef & Arpels 就在 Watches and Wonders 2024 推出的新品中為我們帶來最美麗的演繹。

Chanel J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6

雖說以時裝及高級訂製服起家，但 Chanel 在製錶界的地位早已不容置疑。由之前參展 Basel，到現在的Watches and Wonders，總會推出令人眼前一亮的作品。例如以 Chanel 女士人像造型示人的腕錶，之前一推出就旋即被搶購一空。今年她再次出現於腕錶作品上，J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 自動人偶腕錶將這位傳奇女士的日常故事放到錶面上，演繹她對工作的熱愛。

錶徑 38 毫米的啞光黑色陶瓷錶殼襯鑲有 48 顆長階梯形切割鑽石的不銹鋼錶圈，配三節式鏈帶。錶面上演活 Chanel 女士的工作場景。在位於 Rue Cambon 的 Haute Couture 工作坊，她身穿經典卻永不過時的 Tweed 套裝、腳踏高跟鞋、頭戴圓帽，一身優雅時尚的打扮，手執剪刀準備在縫紉用的半身模型身上忙碌一番。

場景細節上亦見心思：半身模型上的布裁、地上的碎布、待用的布匹、線卷、牆上的草圖、「Mademoiselle prive」門牌等，十分細緻。8 點鐘位置設有按鈕驅動人偶，令 Chanel 女士及半身模型互動起來，呈現出在工作室的忙碌日常。腕錶內置品牌自家全新設計的 Caliber 6手動上鍊機芯，由其製錶工坊足足用上5年時間研發。

另外兩款也相當吸睛的腕錶，包括 Première Ruban Couture 及 Boy⋅Friend Couture Watch。前者是黃金錶殼配黑色主調，以裁縫常備的軟尺的圖案印在雙圈皮革錶帶上，趣味十足，錶冠綴以 Chanel 女士卡通頭像圖案，俏皮可愛。簡單時、分功能，搭載石英機芯。後者 Boy⋅Friend Couture Watch 以品牌標誌性的 Tweed Jacket 圖案飾於黑色漆面錶盤上，非常搶眼，錶圈上襯以金鏈條裝飾，將 Chanel 的衣飾穿在腕上。