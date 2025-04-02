Watches and Wonders 2025 勞力士話題腕錶：全新Land-Dweller系列！陶瓷錶面左手版GMT-Master II驚喜現身

每年 Watches and Wonders 錶展，Rolex 勞力士的新品都是話題之作，不論本身喜愛這品牌與否，其腕錶的話題性都是一眾錶迷無法忽視的存在。一如以往，Rolex 都在錶展前放出新品預告，讓大家猜測會有甚麼錶款，再在錶展上發布。但今年品牌按捺不住，搶先在錶展開鑼前公佈了今年的全系列新作。最令人耳目一新的當然是全新系列 Oyster Perpetual Land-Dweller。

Land-Dweller 全新系列備有全新設計的錶款、機芯，甚至錶帶，有 36mm 及 40mm 兩個錶殼尺寸選擇。最吸睛的是錶面的蜂巢圖案，六角形的紋理立體感突出，備簡單大三針及日期顯示功能。設有三個款式包括鉑金版本、永恒玫瑰金版本、蠔式鋼及白金版本，鉑金版和永恒玫瑰金版備鑲鑽款，系列總共推出十枚腕錶。鉑金版配冰藍色錶面展現太陽光線效果修飾，另外兩個版本以醇白色錶面配磨砂飾面登場。

金屬錶帶專為 Land-Dweller 腕錶而設，以全新手法演繹於 1945 年隨 Datejust 腕錶推出的經典紀念型錶帶。纖薄紀念型 (Flat Jubilee) 錶帶保留相同的五鏈節結構，但鏈節由中央至邊緣採用三窄兩闊的設計，而不同於前款所有鏈節皆平的狀態。新型錶帶的中間鏈節經磨光處理，相較外側鏈節略微凸起。外側鏈節邊緣磨光，其餘部分均呈現高科技磨砂表面。此工藝到目前為止僅用在勞力士 RLX 鈦金屬腕錶。

內在方面，腕錶配備品牌自主研發的自動上鍊機芯 7135 型機芯，此機芯升級自 Perpetual 1908 的 7140 型機芯，動力貯存約 66 小時，每小時擺頻 36,000 次，搭載由擒縱系統和游絲擺輪組成的開創性調節裝置，非凡工藝展示於透明錶底蓋下。

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