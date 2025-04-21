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21/04/2025

Watches and Wonders 2025另類亮點：BVLGARI超薄製錶世界紀錄、朗格三問報時結合萬年曆新作亮相！

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　首次參展 Watches and Wonders 的 BVLGARI，以其史上第 10 次的超薄製錶世界紀錄華麗登場。全新 Octo Finissimo Ultra Tourbillon 超薄陀飛輪腕錶，品牌製錶師將鏤空陀飛輪融入僅 1.85 毫米的超薄機芯之中。Octo Finissimo 系列已創下 10 項世界紀錄，在 11 年間推出第 13 款革命性機芯，其中包括 3 款創新機芯，如 BVLGARI Piccolissimo、BVLGARI Micro Tourbillon Lady 和 BVLGARI Lady Solotempo，令女士腕錶更有「內涵」。

 


Photo Courtesy of BVLGARI

 


Photo Courtesy of BVLGARI

 


Photo Courtesy of BVLGARI

 

　　Octo Finissimo Ultra Tourbillon 將機芯的透光概念提升至極致，其部件採用現代裝飾工藝，引人入勝。仔細看看，錶圈斜面的拋光處理、細緻的鍍銠陀飛輪擺輪與慣性塊、太陽紋飾面的鍍銠陀飛輪橋板，都充分表現出腕錶的機械美學。

 


Photo Courtesy of BVLGARI

 

　　一如以往，超薄 Octo 系列採用灰色示人，簡單純粹。直徑 40 毫米鈦金屬錶殼的厚度僅 1.85 毫米，配整合式同物料錶帶，連摺疊錶扣在內，厚度僅 1.5 毫米。採用 BVF 900 陀飛輪手動上鍊機械機芯，每小時振頻 28,800 次，動力貯存約 42 小時。

 


Photo Courtesy of BVLGARI

 

　　此腕錶的標誌性特色是其碳化鎢製成的主夾板，亦是作為承載機械機芯的基底。兩個以不銹鋼製成、飾有珍珠圓紋的扁平「錶冠」各自從錶殼側面輕微突出，8 點鐘位置的那個用於上鍊，3 點鐘位置的用於設定時間。錶盤上採用鍍銠時針和分針，配塗覆煤炭色 DLC 塗層的噴砂黃銅表面，方便讀時。

 


Photo Courtesy of BVLGARI

 

下一頁：朗格Minute Repeater Perpetual

 

 

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