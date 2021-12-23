「珠寶不只是女人的好朋友，也是男人的密友！」看看這些名人如何駕馭Hip Hop首飾！

今年一級方程式賽車決賽非常緊湊，七界世界冠軍咸美頓(Lewis Hamilton) 跟維斯塔潘(Max Verstappen)鬥得難分難解，最後Verstappen打破了Hamilton的八連冠美夢，成為2021年的世界冠軍。

上網看看咸美頓的資料，發現他除了喜歡車外，原來也是一個珠寶首飾愛好者，他曾經說過珠寶不祇是女人，同時也是男人的密友。言出必行，咸美頓在很多不同場合都有佩戴首飾，就算在揸方程式賽車比賽的時候他也是以鑽石耳環上陣，難怪他在賽車界中有”bling king”這綽號。

香港潮流比較多的是偏向樂與怒的Gora/Chrome Hearts銀首飾。 像屬於Hip Hop(嘻哈)潮流的粗鑽石金鏈、手鏈則比較少見到。

要趕上Hip Hop首飾這潮流，先決的可以是一條，甚至多條粗身牛仔側身黃金鏈(Cuban link chain)。如果可以的話，全身鑲滿鑽石的金鏈當然更佳。如果你細心看看，你會發覺鏈扣也是鋪滿鑽石的，完全可以將鏈扣放在中間變成整條鏈的設計重點。當然，如果要再誇張一點，一個特大的鏈咀也是一個潮人之選。

另一樣Hip Hop裝備是大大隻的signet戒指。跟頸鏈一樣，你可以選擇一隻或多隻戒指。

不過個人比較貴精不貴多，著名饒舌歌手(rapper) Jay Z 經常配戴的卡地亞豹頭會是一個相當不錯的選擇。

其實Hip Hop 首飾的特色是夠誇張，夠閃，夠”bling”。所以頸鏈，手鏈，鑽戒之外，又怎可以缺少了鑽石金錶呢？

鑽石手錶很多牌子都有，但作Hip Hop配襯的鑽石手錶我的首選是勞力士，不過不是流行的Daytona或Submariner。我心水會是俗稱滿天星的勞力士。

鑽石耳環可以說是Hip Hop首飾的最後一環，不論是單一粒卡裝或是鋪碎石耳環則悉隨尊便了。

Hip Hop這個形象不是每個人都駕馭到，首先要比較健碩才好看，而且大家不要少看那一條牛仔鏈，普通的也相當有份量的重，少一點肌肉也不行，太過書卷氣的還是放棄吧！