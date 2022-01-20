由護身符至潮流首飾！Meghan Markle也喜歡的Evil Eye及Hamsa Hand飾物，真的可催吉避凶？

聖誕節剛剛過去，眨眨眼又快到農曆年了。牛去虎來，最近無論是電視或Youtube都是開運的節目，教大家流年風水擺設，或者佩戴不同顏色或動物飾物催吉避凶。印象上過年風水擺設的傳統都是在亞洲比較流行，在西方文化中的確比較少見，不過佩戴飾物作來催吉避凶的信念，則存在於世界不同文化當中，當中較多人認識的一定是「Evil Eye」及「Hamsa Hand」。而Evil Eye其中一個粉絲一定是Meghan Markle，在多個場合中都見到她戴著Evil Eye 及Hamsa Hand。

Evil Eye 可以追溯到1250BC之前的古烏加列（Ancient Ugarit），相傳Evil Eye是一個超自然的詛咒，傳説中如果用一個由妒忌而生成的惡毒眼神望著對方，是可以為對方帶來惡運。非正式統計，全世界大約有40%人或多或少都相信Evil Eye這傳說，其中以地中海地區尤甚，而當中亦流傳至歐洲各地。亦因如此，各個地方不同文化都有保護Evil Eye的護身符（talismans）。可能是由埃及的Eye of Horus演變出來的Evil Eye護身符相信是最為大家認識的。傳說這護身符能為配戴者擋著不幸運。

Evil Eye的護受符最常見是由藍色及白色組成，由最內至外順次序的是深藍色，淺藍色，白色，深藍色。除了戴在身上，亦可以掛在屋門前。

隨著時間過去，由玻璃做的Evil Eye漸漸發展成各種飾物包括手鏈、戒指、頸鏈等等，同時間無論你是信或不信，Evil Eye亦成為了一個時裝潮流。除了最傳統的藍白色外，更加有其它顏色代表著不同的意思。

另外一個我們常常於首飾中見到的護身符是Hamsa Hand。Hamsa，或khamsa／hamesh，是五的意思，代表著手上的五跟手指，跟Evil Eye有異曲同工之妙，同樣是能夠保護配戴者免於不幸，而同時間亦代表著能為主人帶來力量，勇氣及財富。

信則有，不信則無！無論你信不信Evil Eye及Hamsa Hand傳説中的護身符作用，用作配戴首飾也是一個不錯的選擇。