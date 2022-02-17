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17/02/2022

由《Sex and the City》Carrie帶起的首飾潮流！頸鏈疊戴、黑鑽石戒指，你喜歡哪款？

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　大家是否美劇《Sex and the City》的粉絲一份子？想當年SATC瘋魔一時，記得當年流行由Sarah Jessica Parker（SJP）飾演的主角Carrie，身穿的Manolo Blahnik高跟鞋紅遍全球，身邊的女友人或多或少都有一兩對旁身，而四位女主角的衣著打扮，亦成為一時的潮流指標。

 

Courtesy: Sex and the City, HBO


　　相隔差不多兩個世紀，續集《And Just Like That》終於同大家見面，時裝潮流雖然有改變，但首飾的設計卻能穿越兩世紀，其中最為突出的是Carrie以自己的名字作的頸鏈，由第一季就至續集都分別出現。

 

Courtesy: HBO

Courtesy: HBO

Source: Internet

 

　　整個SATC故事都是發生在美國的紐約，所以Carrie除了樂於告訴大家自己的名字外，也不斷提醒大家她是一個New Yorker。在續集裏Carrie就經常戴著一條紐約地形的鍊咀。

 

Courtesy: Alamy, theadventurine, HBO

Courtesy: Macy’s

 

　　SJP玩stacking頸鏈跟香港人有點不同，外國對顏色寶色的接受程度比我們高，所以他們在營造層次感中，也會加入不同的顏色寶石，其中我十分欣賞這一條一半turquoise而另一半是malachite的頸鏈，顏色配搭非常好，十分容易配襯。

 

Courtesy: forbes.com

Courtesy: Fry Powers

Courtesy: HBO

Courtesy: Nak Armstrong

 

　　SATC中，Carrie收過兩次訂婚戒指，第一次是由Harry Winston設計3.27卡拉的asscher-cut鑽石戒指。Asscher-cut是由Joseph Asscher於1902年發明，並於Art-Deco時間十分流行。Asscher-cut是近似emerald-cut的切割法，但形狀比較正方及有更多切割面。由全世界最大的原鑽石Cullinan（3,106.75卡拉）切割出來，分別鑲在英國皇室的權杖及皇冠上，世界聞名的Cullinan I （530.2卡拉）及Cullinan II （317.4卡拉）都是用Asscher cut的。

 

Courtesy: beyond4cs

Courtesy: United Kingdom Government

 

　　Carrie收到這求婚戒指後，便用頸鏈戴在頸上，當她的男朋友問她為什麼不戴在手上，Carrie便說：「用頸鍊這樣戴戒指跟我的心更近。」嘩！

 

Courtesy: HBO


　　雖然甜到入心入肺了，但這段感情最後無疫而終，到後來真名天子出現，送給Carrie的是一隻黑鑽石戒指。今次到Carrie問為什麼是黑鑽石，答案是氹人的一句「因為妳同其他人是不一樣的。」

 

Courtesy: HBO, camelliarts

 

　　講真，雖然浪漫，我不知道有多少人喜歡用黑鑽做求婚戒指，但在劇集播出後，黑鑽石戒指的銷售的確是有上升的。

 

 

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