展覽「Yves Gastou傳奇珍藏」：從暗黑哥德風格到虛空浮華的設計，追溯男士戒指的歷史旅程

從荷里活明星至一級方程式賽車手，男士佩戴首飾已經是一個潮流。男士首飾最易受落的一定是戒指，而潮流也可以追溯到中國、古羅馬及古埃及年代。戴戒指於古時不單是配飾，當然亦是一個身份的象徵。如果你對男士戒指也有興趣，不妨去參觀於九月開始，由L’ECOLE舉辨的男士戒指展覧「男士戒指：Yves Gastou傳奇珍藏」。

已故的YvesGastou自小就對戒指著迷，經常穿梭各地找尋收藏品，在多年的努力下，藏品多達超過300件，而當中更有遠至17世紀的收藏，不可不知，要找尋古時的飾物，拍賣會當然是熱門首選，同時大家也不要忘記跳蚤市場也有機會找到珍物，當然是珍品或是偽品也就要考考大家的眼光了。

今次展覽共分成五個主題，分別命名為「歷史遺恨」、「哥德風格」、「基督教神秘主義」、「虛空浮華」及「多元美學」。

早前提到戒指的文化可以追溯至17世紀，而Yves Gastou的藏品中有一枚19世紀屬於威尼斯總督的戒指，當年很多的戒指都有浮雕的刻紋，用以作火蠟的印章作簽名之用。但此印章的設計特別之處是上蓋可以打開並放入火蠟，設計實是少見。

哥德風格是很多人也喜歡的設計，在19世紀於歐洲大行其道。感覺暗黑味道，設計也常常有長有翅膀的怪物等等。大家到歐洲旅遊到教堂參觀時也可看到這些怪物的雕刻等等。這個時期的戒指設計當然也充滿神秘的暗黑、形格的味道。

天主教教宗都有配戴指環，展覽中便展示了一系列曾經由神職人員所戴或充滿宗教意味的指環。系列中的戒指很多都是黃金打造並配以顏色寶石的。由於涉及神職人員的關係，相信這系列的戒指比較難尋找。

雖然哥德風格的設計很多時候都有用骷髏，但感覺都是比較重金屬的品味，但在虛空浮華中出現的骷髏浮雕戒指感覺很不一樣，這系列的感覺有著點點死亡的芬圍，充滿一層不寒而慄的感覺。

最後的多元美學則充滿了各式各樣不同的戒指演繹設計，由充滿機械化至充滿民族意識的目不暇給。