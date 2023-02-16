若鑽石是世界上最硬的礦物，那麼在佩戴時會否碰崩？如何保護鑽石以免崩裂？

今日有客人問鑽石是世界上最硬的礦物，那麼鑽石在佩戴時是否不會碰崩？在回答這個問題時，我們首先想像一下鑽石原石是雖要經過鑽石工匠多次的精心切割及打磨才能變成閃閃耀眼的鑽石。

金鐘罩也有罩門，鑽石既然能被切割及打磨，那她雖然是最硬的礦物當然也不可能是無堅不摧。在特定的角度受到嚴重的撞擊，鑽石是會崩裂的。不過大家請放心，在我們日常佩戴鑽石的情況下，鑽石受到碰撞而崩的情況真的是少之又少，所以大家不必要擔心。小習慣例如打波等劇烈運動就盡量不要佩戴首飾，同時間存放鑽石首飾時不要讓鑽石互相碰撞，那基本上沒有甚麼問題了。

在現實上自己比較多遇見的不是崩的鑽石，而是有稱之為Indented Natural（內凹天然面）的凹位。留意凹及崩驟眼看上去差不多都好像缺少了一片一樣，但成因絕對不同。Indented Natural是鑽石原石表面上低陷的位置，是全天然成因，是原石與生俱來的特徵。相反Chip（缺口）則是因為鑽石受到外來因素如碰擊而形成的崩裂。

由於Chip是因為受到嚴重碰撞而形成，很多時都會變成鑽石比較脆弱的一點，在同一位置受到撞擊而再崩裂的機會也相對大。相反Indented Natural本來是鑽石的一部分，結構沒有任何改變，所以並不構成任何危險。

Chip及Indented Natural都是屬於內含物（Inclusion）的一種，在GIA的鑽石報告都會列出來。由於Chip帶來的風險比較大，價錢相對要便宜些。

萬一鑽石有Chip大家也不用太擔心，我們可以在鑲鑽石時用爪（prong）遮住崩位而保護鑽石，同樣辨法也可用來遮住Indented Natural。

很多時候崩位都在girdle（腰線）位出現，所以工藝師於鑽石切割時都會盡量腰線不要太薄。在選擇鑽石鑲法的時候，六爪不單止比四爪更好保護鑽石，同時間能更能把鑽石抓得更穏。當然包邊鑲（Bezel setting）保䕶程度更高，但我們則要在設計及保護當中作出適當的平衡了。