《百樣玲瓏——卡地亞與女性》：從300件19世紀至今的珍貴珠寶，看卡地亞的歷史和設計

如果你是本欄的長期讀者，相信你對珠寶首飾一定有相當興趣，那我便誠意邀請你去參觀卡地亞與香港故宮文化博物館合辨的《百樣玲瓏——卡地亞與女性》的展覽。

感謝好朋友的邀請，有機會參觀了這個展覽。平時要參觀卡地亞的高級首飾拍賣會是一個好的選擇，但要一次過可以欣賞300多件卡地亞由19世紀至今的出品的機會則相當難得。

卡地亞有「皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝」的美譽，甫入場展館內第一部份就命名「王室與貴族女性: 優雅與名望」，展出當然少不了多款品牌設計的鑽石后冠。

於維多利亞時代（1837 – 1901），緊身胸衣是當時女性的服裝潮流。當年便有特別為此以設計，比較大形的胸針。但到了20世紀初，胸衣漸漸被取代而大形的胸針亦漸式微。

卡地亞的首飾給我的印象有二大特式。其一是不同顏色寶石的配搭，其二是Art deco的設計。在今次展覽中大家便可以一次看到品牌的多款充滿彩色元素的tutti-frutti及Art Deco的獨特設計。

跳出框框的創意是能令人一見難忘，行到展覧中段便可以看到品牌的Mystery Clock。指針像魔術般浮在中間位置，看不到任何機械但卻能準確報時。欣賞此Mystery Clock要記住此設計已經有100年，這麼多年前已有這想像力自己由心佩服。

卡地亞以豹為設計的首飾當然少不了，但同時間亦有自己第一次見到品牌設計的鑽石鱷魚及以不同動物為主題雕刻飾品。

最後的一部分是「非凡女性: 璀璨新傳奇」，展出多位女性的珍藏而其中亦包括我們香港的林青霞、劉嘉玲、及企業家何超瓊借出展覽的后冠。

通過這次展覽大家可以更加了解卡地亞這品牌的歴史，從而能用另一個角度去欣賞這個品牌的設計。在自己離開展覽的一刻，自己問了一個發白日夢的問題: 「今次展覽中咁多件首飾可以任選一件，我會揀那一款? 」看過的展品一一在腦海中浮現，最後我揀的是一條翡翠頸鍊，像珍寶珠大的翡翠顏色亦十分平均。你最喜歡的又會是哪一件呢？