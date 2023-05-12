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12/05/2023

英王加冕大典：不戴王冠一樣美！盤點凱特王妃盛典悉心穿搭！細數查理斯三世的王冠細節

#Kate Middleton #Fashion News #Celebrity Style #王妃 #王冠 #Princess Charlotte #后冠 #加冕禮 #Princess of Whales #St Edward’s Crown
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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　上星期和母親大人閒談，剛巧是英王查爾斯三世加冕大典，她笑説後生時睇英女皇加冕時（當年是1953年）都是戴著差不多一樣的王冠。其實不是差不多，應該是一模一樣才對。

 

Courtesy: Robb Report, WPA Pool

 

　　英王查爾斯三世加冕時戴著的王冠，St Edward’s Crown，於1661年製造並由17世紀便開始用於英王室加冕，王冠用黃金打造並鑲滿紅寶石（ruby），紫晶（amethyst），藍寶石（sapphire），托帕石（topaz），石榴石（garnet）及碧璽（tourmaline）等等。

 

Source: Internet

 

　　加冕典禮後英王查爾斯三世會面民衆時則換上The State Crown，並鑲了大家熟悉的Cullinan II鑽石，（Cullinan 乃是己發現的最大鑽石原石），the Black Prince 紅寶石及the Stuart藍寶石。全個王冠共有2868顆鑽石，269顆珍珠，17顆藍寶石，11顆綠寶及4顆紅寶，由白金打造全重約2磅。兩磅放在頭上有多重？打個比喻，對體能要求極高的一级方程式車手所戴的頭盔也是2磅多。

 

Courtesy: Robb Report, Getty Images

 

　　站在旁的卡米拉皇后戴著的是Queen Mary后冠，鑲有2200顆鑽石，這后冠前端有一顆可折除的仿Cullinan IV的鑽石。為甚麼皇室會用仿鑽石? 根據Royal Collection Trust的報導，當后冠於1911年為Queen Mary打造時，后冠是鑲有Cullinan III及IV鑽石的，只是後來改鑲成一個胸針以作不同場合配戴之用。卡米拉皇后同時亦戴著名為Coronation Necklace的鑽石頸鏈，其中鑲有重22.48卡拉的Lahore鑽石。

 

Courtesy: Royal Collection Trust

Cullinan III and IV brooch.

Courtesy: Royal Collection Trust

 

　　加冕當日大家的目光當然也落在Princess of Whales, Kate Middleton身上。凱特王妃相信是繼戴安娜王妃後公認為最有時裝觸覺的皇室成員，出名喜歡利用mix-n-match的打扮。當日王妃便戴著戴安娜王妃的珍珠耳環及英女王依利沙伯二世的頸鏈參加，但王妃卻出人意表地沒有配襯任何后冠，繼續mix-n-match用上由Jess Collett X Alexander McQueen的花卉水晶銀頭飾出席，最有趣的是她的女兒Princess Charlotte（夏洛特公主）是以母女裝出現，戴在頭上一個迷你花卉頭飾。這頭飾的意義不止於配襯這麼簡單，而是一個向前英女王致敬的一個細節。當年英女王依利沙伯二世加冕時陪伴左右的「伴娘」都是戴著相似的頭飾，難怪凱特王妃這麼受民眾的歡迎了。

 

Courtesy: People. Photo: Pool/Samir Hussein/Wireimage

Courtesy: People. Photo: Samir Hussein/Wireimage

Courtesy: People, Shutterstock

 

 

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