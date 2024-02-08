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08/02/2024

Patek Philippe、Rolex、Omega點解叫格仔餅、水鬼、太空人？這些名錶別名你知多少？

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　大家讀書時候有沒有起「花名 / 乳名」? 阿煩、肥除、白切雞、沖緊涼都是我小 / 中學時期同學的「花名」。 三十幾年後的今日，再遇上我的舊同學第一句湧上嘴邊還是大家的「花名」，始終都是大家最親切的稱呼。「花名」不單止在同學間流行，其實很多手錶也有其獨特的「花名」，今期我就找幾個我比較喜歡的「花名」介紹給大家看看。

 

　　「花名」通常都是用特徵來改的，所以當年 Patek Philippe 推出 Acquanut 時, 由於錶面的設計是一格格的，所以大家便叫它做「格仔餅」。如果你覺得Acquanut 的錶面只是普通格仔紋，比較似地球儀多一點，那是因為PP於新款的 Acquanut 上的改動，初代的錶面設計是十分立體的，似格仔餅，又似一排朱古力，是一個相當突出的設計。

 

原型Acquanut Courtesy: Patek Philippe

 

現役Acquanut Courtesy: Patek Philippe

 

　　精工表於 1975 年收到一位潛水員的投訴，質疑精工潛水錶於深潛的可靠性，收到此投訴後，精工銳意開發出一枚可深潛至 600 米的潛水錶。既肥大又圓的錶殼有點像 Tuna 魚的身體，因此而得到「Tuna魚」的暱稱。

 

Courtesy: Seiko

 

　　憑著大量的廣告推廣，奧米茄的 Speedmaster 成功登月及引領 Arollo13 號及其太空員安全返回地球這事實相信大家都會聽過或睇戲都睇過。唔叫 Speedmaster 做太空人表都諗唔到更貼切的花名。

 

Courtesy: Omega, The Jewellery Editor

 

　　勞力士可以説是最受歡迎的手錶品牌，而粉絲為品牌所改的「花名」也多，其中最為大家熟識的一定 是「水鬼」Submariner 系列。Submariner 是品牌於 1953 年推出的設計，由於它能深潛至 100 米水深，大家就稱之為「水鬼」錶。Submariner 於面世 50 周年時，品牌推出了計時圈換上招牌綠色的特別版，綽號「綠水鬼」，而順理成章黑計時圈的當然是黑水鬼了。綠水鬼在外國 nickname 是「Hulk」, 同中文「水鬼」各有各酷。

 

Courtesy: Rolex, Monochrome Watches

 

　　有漫威怎可以少了 DC? 同 Submariner 一樣受歡迎的 GMT Master 配襯上黑及藍雙色外圈的形號是叫蝙蝠俠，因為藍黑配色跟漫畫中 Batman 的顏色很相似。

 

Courtesy: Rolex, Chrono24

 

　　另一邊廂經典的紅藍配色 GMT Mater 的就叫做百事可樂 Pepsi。

 

Courtesy: Rolex, Hodinkee

 

　　「花名」——簡簡單單卻可以令到其特徵深入民心, 伴隨而來的就是一份親切感，叫「花名」總比叫 5760A 好吧？

 

 

 

 

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