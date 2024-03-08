荷里活一姐演繹Bvlgari首飾！Zendaya、Anna Hathaway佩戴Magnificence Never Ends，散發妖艶性感

對Zendaya Coleman（千黛亞·科爾曼）最深刻印象是她跟蜘蛛俠Tom Holland（湯姆·海霍蘭德）拍拖。不清楚是甚麼原因，但他們自自然然的便散發著一種青春熱戀的感覺。幾年過去，Zendaya在荷里活亦成為一姐級人馬。早前更與另一巨星Anna Hathaway（安妮·海瑟薇）成為Bvlgari的代言人，還拍攝了一段廣告片介紹品牌的Magnificence Never Ends系列。

甚麼也不說，首先看看品牌的名字究竟是Bvlgari或是Bulgari呢？正確來講，兩者都沒錯。品牌名稱是Bulgari，由希臘工匠Sotirio Bulgari於1884創立，而於1934年品牌用V字代替U而發表了Bvlgari這logo。

Bvlgari最為大家熟悉的一定是Serpenti collection，一系列的蛇纏繞在手腕或頸上，散發出一份妖艶的性感。可能受到阿當夏娃的故事影響，自己覺得蛇是邪惡的，但在西方文化，蛇是靈性的動物，代表著長壽和保護等正面的力量。

在Magnificence Never Ends幾分鐘的短片內，我們可以看到Zendaya及Anna Hathaway演繹Bvlgari的高級珠寶系列，雖然Zendaya及Anna穿著比較平實的衣服，但卻更能突顯所配襯的首飾，其中Zendaya戴著的Serpenti頸鏈自己非常喜歡，驟眼看不出甚麼來，只是一條綠寶石鑽石頸鏈，但再看一下便發現在中間的是一條青紋蛇，感覺就是一條蛇靜靜的藏在樹支上並伸伸舌頭的樣子，整體感覺栩栩如生。

其實除了Serpenti collection 外，Bvlgari另外有個設計是我們常常看到卻沒有留意的B.Zero1 系列，聽落還以為是Elon Musk的新款火箭，但其實是1999年品牌推出迎接2000年新一世紀的設計。B字代表Bvlgari，Zero代表2000年新一個世紀，而最後1字代表新一個開始。B.Zero1的意念源於羅馬建築物的支柱，設計由左右兩個刻有Bvlgari名字的戒指/圓形作起點，中間夾住一至五個小一碼的圓圈。這一招厲害了，中間不同的厚度，無論手指長或短都可以找到合心的款式，再者設計上的組合可以千變萬化，黃、白、紅金，有鑽石或其他寶石，而且不單可以作戒指，同時也可戴在頸上作吊墜，難怪在推出後，己經全球賣出超過二百萬隻。