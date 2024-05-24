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24/05/2024

從鑽石到彩色寶石：細數碧咸嫂Victoria Beckham結婚25年收到的15枚昂貴的訂婚戒指！

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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　　結婚是人生大事，在完美的設定下，一生人一次結婚，一隻求婚戒指，一對結婚戒指。有時，夫妻倆也會更換一對新的結婚戒指，又或者丈夫會買一枚更大顆的鑽石戒指給太太。不過如果像碧咸嫂有15枚engagement ring又會不會太誇張呢？

 

 

Courtesy: Vogue, Dave Hogan

 

 

　　網上有文章指出，碧咸（Beckham）跟維多利亞（Victoria）結婚23年卻有15枚engagement rings。從表面看，好像很誇張，但如果從另一個角度看又會如何呢？碧咸給我的感覺是位愛妻號的好好先生，如果他每一或兩年會再一次向碧咸嫂求婚以表示愛意，整件事是否變成十分浪漫呢？實在同我們會送eternity band給另一半一樣道理。再者，碧咸個人資產估算超過四億五千萬美金, 以這個身家太太有15枚戒指一點也不過份，更不必要特別區分是否engagement ring了。無論如何，我們一起看看這15枚戒指吧！

 

　　1998年，23歲的碧咸以一枚3卡拉的marquise鑽石黃金戒指向還未解散的Spice Girl Victoria求緍。當年傳聞這枚戒指價值US85000。

 

Courtesy: People, John Giles, Dave Hogan

 

　　碧咸與Victoria的婚禮於1999年舉辦，之後便看到碧咸嫂改戴一隻eternity ring。

 

Courtesy: People, Brian Rasic, Yui Mok

 

　　隨著身家上漲，鑽石亦變得更大，2003年碧咸嫂便戴了一隻emerald cut鑽石戒指。

 

Courtesy: People, Robert Mora, Jeff Kravitz

 

　　2004年碧咸嫂亦開始向顏色鑽石進發，在碧咸嫂30歲時，便收到碧咸送的粉紅色oval鑽戒，估值US1.1m。

 

Courtesy: People, Steve Finn

 

　　2005年，一枚17卡拉的梨形鑽戒出現在碧嫂手上，17卡拉差不多等如碧嫂的眼睛一樣大！

 

Courtesy: Vogue, Toni Anne Barson

 

　　2006年，碧咸嫂的新寵是一枚emerald cut的黃色鑽石戒指。

 

Courtesy: People, Giuseppe, Cacace, James Devaney

 

　　有鑽石又怎會沒有顏色寶石呢？2007年，碧咸嫂就帶了一枚綠寶石（emerald）戒指。

 

Courtesy: George Pimentel

 

　　2008年，陪伴碧咸嫂出度大小場合的是一枚emerald cut鑽石戒指。

 

Courtesy: Vogue, Brad Barket

 

　　我們常常說三大顏色寶石，碧咸嫂又怎會放過？2009年，她戴了一枚紅寶石（ruby）及藍寶石（sapphire）的天下了。直至2010年，才換上一隻粉紅oval鑽石戒指。

 

Courtesy: Vogue, Stephen Lovekin

 

Courtesy: Vogue, Craig Barritt

 

Courtesy: People, Andrew H. Walker

 

　　2015年，出現在碧咸嫂手上的是一枚新的圓鑽石halo戒指。

 

Courtesy: People, Kin Cheung

 

　　人的喜好雖隨著時間改變，碧咸嫂的戒指沒有像之前的那麼誇張的大，反而會著重特色及更精緻的選擇，例如2016年的蛋白石戒指及2017和2018的square cut白及黃色鑽石戒指。

 

Courtesy: People, Jamie McCarthy

 

Courtesy: People, Mike Marsland, Ian Gavan

 

Courtesy: People, Gotham, Stephane Cardinale

 

　　2019年疫情爆發，各種公開場合少了，但我深信碧咸仍然會送第16、17、18枚戒指給碧咸嫂，相信我們也很快可以見到。

 

 

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