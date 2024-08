Chaumet奧運獎牌六角形設計靈感源自Bee My Love系列？一探拿破崙的御用珠寶商的魅力！

Chaumet的另一個重要的創作是Bee My Love系列,靈感來自拿破崙選擇的徵號「蜜蜂」,拿破崙選擇蜜蜂作為皇室象徵,因為拿破崙相信蜜蜂代表了勤勉和繁榮的象徵,強調他統治的合法性和勤奮形象,因此蜜蜂圖案被廣泛應用於他的皇室標誌和裝飾中。基於Chaumet與拿破崙的歷史,設計師便以蜜蜂巢的六角形作Bee My Love設計意念。設計的巧妙很多時候都在細節當中,無巧不成話,奧運會的獎牌中間的艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)鍛鐵也是六角形的,可能代表了品牌卻也比喻著運動員所付出的努力。

