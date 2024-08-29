紅寶石和尖晶石成拍賣場上的新貴寶石！可媲美紅、藍寶石？藍色尖晶石更難求？

收到朋友發來短訊，第一句就是問鑽石價格是否下跌了？的確，相比2023年鑽石大約回落了5%左右，但在加息及零售偏弱的大環境下，再加上培育鑽石的流行，這個幅度我覺得是相對輕微的。但另一邊廂，最近拍賣會上，尖晶石（Spinel）和紅寶石（Ruby）卻成為了大家爭相追捧的寶石類。

尖晶石（Spinel）並不是三大寶石之一，在顏色寶石並不是太流行的香港，Spinel更可以説是一種被低估了多年的寶石。Spinel常見有紅色、藍色、粉色、橙色和紫色，其中以紅色的Spinel最受用家喜愛。因為靚的紅色Spinel可以媲美紅寶石，而單看外觀亦難以分辨，同時，價錢還比紅寶石低很多。以一顆5卡拉優質紅色Spinel為例，價錢大約是同質數的Ruby的十分之一價錢。暫時最高拍賣紀錄是在2015年由拍賣行Bonham以147萬美元售出的一顆重50卡拉的“Hope” Spinel所創下。

雖然紅色Spinel受歡迎，但最爲難求的應該是藍色Spinel，藍Spinel顏色由紫藍色至綠藍色，其中濃郁的藍色近似藍寶石（Sapphire），但重量通常都比較細少。

紅寶石（Ruby）一直以來都是三大顏色寶石之一，其餘兩種分別是藍寶石（Sapphire）及綠寶石（Emerald），三大顏色寶石我們都不會陌生。最靚色的紅寶石是俗稱的鴿血紅（pigeon’s blood red），是濃郁且不帶任何雜色的紅色。2023年Sotheby便成交了一顆重55.22卡拉，名為Estrela de Fura的紅寶石，成交價3400萬美元天價。

大家選擇紅寶石時，或許會有一個疑問：明明顏色差不多，價錢卻可以相差好遠。首先，大家可以留意究竟它是天然的紅寶石，還是培育的紅寶石。雖然天然鑽石與培育鑽石無論在成份及特性上，是一模一樣的。但是天然紅寶石與培育紅寶則不同，有經驗的鑑証師是可以分辨出兩者的。

撤除天然與否，在相同情況下，紅寶石最大分別是有沒有受過熱處理（heat treatment），受過熱處理的紅寶石顏色會更濃更靚，所以現今紅寶石很多都是treated的。而未經過熱處理、又大，又靚色的紅寶石很多已經落入收藏家手中，可以說是買少見少的寶石。2015年，一顆卡地亞重 25.59 卡拉unheated Sunrise Ruby便索得超過3000萬美元。