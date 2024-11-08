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08/11/2024

如何用首飾輕鬆改變形象？珠寶穿搭術：珍珠顯大方優雅、金屬顯幹練利落！

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　美國總統大選已經塵埃落定，特朗普將會繼45任後再度成為美國第47任總統。雖然賀錦麗落敗，但作為一位有機會成為美國首任女總統的候選人又會怎樣選擇配襯的飾物呢？

 

　　作為一個政客或權力核心人物，形象一定要專業、踏實及低調，所以賀錦麗經常是以灰色或藍色套裝並以珍珠作配襯示人。

 

Courtesy: Rolling Stones

 

　　珍珠首飾好像有双重性格，一方面她可以是高貴大方，同時間又可以充滿時尚感，無論日本皇室真子公主又或是時裝icon Coco Chanel都極之喜歡珍珠。唔講唔知，原來日本文化中，珍珠代表純潔、優雅，所以日本人於女兒20歲成人禮（即「二十歲成人式」）時父母都會送珍珠首飾做禮物，又或者結婚30或40周年時，丈夫都會選擇送珍珠首飾以表達珍惜愛護之意。日本文化偏好簡約及優雅，他們鐘情珍珠首飾絕不出其。

 

Courtesy: Vogue Taiwan

Courtresy: Classic Chicago Magazine

 

　　不過作為一個領導階層，又唔可以時時刻刻都是高貴大方，有些場合也要有壓場氣勢，例如檢閱士兵都要換上軍裝吧！至於賀錦麗要加點氣勢，我覺得簡簡單單把珍珠頸鍊換上一條Tiffany的Hardware頸鍊便令到整個形象強勢了。

 

Courtesy: Newsweek

 

　　Tiffany Hardware 系列設計沿自品牌1962年的設計而演變出來，設計靈感是來自紐約的工業元素如鎖鏈等等，新版設計的Hardware系列將鎖鏈作出輕微變化，以兩個圓球作為每一鏈圈的一段，充滿剛性的味道之餘又加潻一份時代感。

 

Courtesy: Tiffany

Courtrsy: Tiffany

 

　　Hardware同珍珠可以話是兩個極端，一個斯文、一個剛強，看來風馬牛不相及，但原來合作起來又有另一番風味。

 

Courtesy: Tiffany

 

　　可能是自己近排特別留意Hardware這個設計，我發覺身邊很多時尚一族也是Hardware的粉絲並分別配帶頸鏈、手鏈、或耳環。Hardware設計有鑽石、金、或純銀打造，有興趣為自己加一點霸氣的朋友不特考慮一下。

 

 

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