找出你的Skin Tone色調！如何從膚色基調挑選最適合你的金銀首飾，點亮你的膚色？

在剛剛結束的JMA香港國際珠寶展中，有一個環節特別邀請了玄學大師李居明講解「十二生肖蛇年運程與寶石道」。主要介紹了甚麼月份出生應該配戴甚麼顏色的寶石戒指，例如冬天出生缺火的人應該佩戴紅色寶石戒指等等。看完這場演講後，我想起曾經有一位客人在選擇我們店家的手鍊時，正猶豫應該選擇金色、白銀色，還是玫瑰金色。我們一致認為，在她充滿陽光的古銅色肌膚上，白銀色最不襯，而金色和玫瑰金色則顯得更好看。那麼，除了個人喜好外，選擇金色或銀色首飾是否有一定的依據呢？

早陣子流行用color palette 來選擇適合不同膚色的衣服，有看過或親身試過的讀者都會同意，有些顏色能讓面容光彩照人，而有些顏色則讓面色顯得暗淡無光。同樣的概念也適用於選擇首飾，重點是根據膚色基調（skin tone）而非膚色（skin color）來挑選。

首先，膚色基調與膚色不同，膚色基調側重於皮膚的底色，可以分為冷色調（cool skin tone）、暖色調（warm skin tone）和中性色調（neutral skin tone）。我們可以通過血管的顏色來判斷自己的膚色基調。如果手腕內側的血管是藍色或紫色，你大概率屬於冷色基調；如果血管偏向綠色，你則屬於暖色調；如果介於兩者之間，則是中性色調。

除了通過觀察血管的顏色，你也可以回憶一下自己皮膚在曬太陽時的反應來判斷膚色基調。如果曬太陽時你的皮膚很容易灼傷或曬至紅色，你大概是冷色基調；如果你的皮膚會變得古銅色，那麼你應屬於暖色調。當然，如果你的皮膚反應介於這兩者之間，那麼你就是中性基調。

知道了自己屬於甚麼基調，選擇金色或銀色飾物就很容易了，基本上冷色調膚色的比較適合銀色而暖色調的則比較合用黃金或紅金首飾。以我自己爲例，我血管偏綠色，是暖色調，所以金色比較柔和。而我的同事一曬太陽就變古銅色，同樣屬於暖色調，所以也是金首飾比較適合。不過紿終這冷暖色調配金或銀色首飾只是一個指標，最重要也要看各人的喜好，例如衣服有人喜歡襯色也有喜歡撞色才能顯現各人獨特的風格呢。