未經打磨的美！比起拋光鑽石，原鑽石更顯獨一無二的粗獷美？

我們都見過鑽石，但有多少人知道鑽石在切割和打磨之前是甚麼模樣的？鑽石雖然是大自然送給人的寶物，但也需要經過我們精湛的工藝，才變成閃閃生光的鑽石。

原鑽石 （rough diamond），即未經加工的鑽石， 原石的形態多種多樣，但最常見的是八面體（octahedral） ， 也就是兩個金字塔底部相連的形狀。由於表面佈滿天然的紋理與凹凸不平的質感， 未經打磨時原石有點透明磨沙似的模樣，最特別的是原鑽表面的三角形結晶紋路 （trigons）， 這些細小的三角形紋理是鑽石生長過程中自然形成的。鑽石是在極高溫、極高壓的環境下誕生，而在這樣嚴峻的條件中，卻能形成如此工整的結構和紋路，就像隠藏著大自然的奧秘一樣。這些原鑽雖然不是閃亮耀眼， 但卻散發出一種獨一無二的粗獷美。

我特別欣賞跳出傳統框架的設計，而 De Beers 以原石為設計重點的 Talisman 系列就是其中一個例子。這個系列於 2005 年 推出，將原鑽的粗獷美與切割後的拋光鑽石結合，創造出非一般的珠寶設計。Talisman 系列中的原石多為黃色、綠色和啡色， De Beers 運用自家的鑿點金工（Serti poinçon）技術，將這些原石及鑽石鑲嵌於黃金之中。黃金表面再經過手工錘製，形成獨特的紋理，粗糙輪廓與拋光鑽石的光芒形成強烈的對比。De Beers 2025 年大使 Adwoa Aboah 也展出了她的 Talisman 設計，而今年正好是 Talisman 系列誕生 20 週年，我估計 De Beers 很可能會在稍後推出更多全新的設計。

我覺得香港人選購首飾時，往往比較保守，偏向選擇鑽石，而其他顏色的寶石則相對冷門。至於求婚戒指，大多數人都選擇鑽石，並且以圓形為主。但你有沒有想過用原石作為求婚戒指呢？原石有一種原始而純粹的美感， 與傳統的拋光鑽石相比，原石戒指更顯個性，亦象徵著愛情中最自然的一面， 是喜歡獨特風格人士的絕佳選擇。