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17/04/2025

讓珠寶變得栩栩如生！解析Buccellati五大雕刻工藝：除了高級首飾，銀飾品是Hidden Gems！

#高級珠寶 #銀飾 #Jewelry #珠寶 #Buccellati #珠寶工藝
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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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　　提到Buccellati這個品牌，相信大家第一時間想到就是非常精細、宛如蕾絲一般的雕刻、鏤空和連結的意大利金工高級首飾。品牌的工藝別樹一格，首飾設計十分鮮明，跟其他品牌的辨識度很高，絕對是一見難忘。品牌的工藝最主要可分為五種，包括雕刻（Engraving）、連結（Enchaining）、薄紗（Tulle）、蕾絲（Lace）、以及捻線（Twisted Thread）。品牌的雕刻可以再作細分為Rigato（平衡幼細線的雕刻法）、Segrinato（梭織交叉紋理的雕刻法）、Telato（線條交叉的雕刻法）、Ornato（花紋雕刻）、Modellato（浮雕雕刻） 。

 


Rigato. Courtesy: Buccellati

 


Segrinato. Courtesy: Buccellati

 


Telato. Courtesy: Buccellati

 


Ornato. Courtesy: Buccellati

 


Modellato. Courtesy: Buccellati

 

　　連結（Enchaining）技術是透過小鏈環將首飾的後部靈活的連結在一起，目的是令到首飾更柔軟，佩戴時能夠更貼服。

 


Courtesy: Buccellati

 

　　薄紗（Tulle）、蕾絲（Lace）兩種技術可以說是相輔相成，像是一個鏤空通花的設計，先在金片上褸空，然后再透過各種幾何雕刻或寶石來豐富堆砌成一片蕾絲的模樣。

 


Courtesy: Buccellati

 


Courtesy: Buccellati

 

　　捻線（Filo ritorto）技術先在金線上加工做出花紋，跟著再將金線組成金鏈或其他首飾。

 


Courtesy: Buccellati

 

　　Buccellati的特徵在於其細節，品牌的Band Ring便是集合了多種工藝於一身的設計，是自己十分喜愛的款式。

 


Courtesy: Buccellati

 

　　不過可能由於品牌的高級珠寶太過出眾，大家可能沒有留意原來品牌也有出銀做的飾品。剛剛Buccellati便在米蘭Tomasi di Lampedusa廣場展出了名為「Naturalia自然臻境」的沉浸式主題展覽，聯同以沉浸式展覽聞名的Balich Wonder工作室合作，透過不同的裝置藝術及聲景設計，帶領大家探索由Buccellati銀器作品組成的三大主題情景，包括山嶺、森林與海洋，同時間亦分別展出了品牌的Furry、Nature及Marina系列。

 


Courtesy: Buccellati

 


Courtesy: Buccellati

 


Courtesy: Buccellati

 

　　只看相片可能以為只是一個情境模型，但我相信加入特效燈光及聲音效果，便可以變為一個令你有身歷其境的感覺。當我們細看品牌的銀飾品，當中也見到用上品牌的招牌雕刻工藝，無論是小鹿，螃蟹，甚至是一片樹葉都有栩栩如生的感覺，品牌的工藝可見一斑。

 


Courtesy: Buccellati

 


Courtesy: Buccellati

 


Courtesy: Buccellati

 

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