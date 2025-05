Art Deco首飾設計：以幾何線條打造優雅感！走進L’ÉCOLE裝飾藝術主題展覽，看Art Deco古今中外歷史

如果大家對Art Deco的珠寶設計有興趣,那大家千萬不要錯過由Van Cleef & Arpels (梵克雅寶)支援創立的L’ÉCOLE珠寶藝術學院,為慶祝「國際現代裝飾藝術和工業藝術博覽會」(International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts)一百週年而舉辦的一系列以二十世紀重要藝術運動——裝飾藝術(Art Deco)為主題的展覽。

