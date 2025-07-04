Watch & Jewelry
尋寶人
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

04/07/2025

《F1電影》滿足男人的浪漫！看 IWC、TAG Heuer、Richard Mille 為賽車打造的特別版腕錶！

#Watch #Richard Mille #麥拿倫 #IWC #法拉利 #F1 #Brad Pitt #TAG Heuer #F1電影 #電影 #名錶 #手錶
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

    尋寶人

    隔周四更新

　　上星期和太太入場觀看《F1電影》，片長接近2個半鐘，但中間絕無冷場，透過銀幕也完全感受到現場般的感覺，想不到賽車都可以拍得如此緊張，就連不是F1迷的太太也大讚好睇。電影中經常見到Brad Pitt擺隻錶上枱，一部估計要3億美元的大製作，相信絕對不會放過任何植入式廣告的機會，手錶是 IWC根據經典Ingenieur SL 1832（1976-1983）設計，全球限量1000隻的Ingenieur Automatic 40， 配上鮮綠色錶面，跟Brad Pitt在電影中所戴的頭盔的顏色互相呼應。

 

Courtesy: Warner Bros

 

Courtesy: Warner Bros

 

Ingenieur SL 1832

Courtesy: IWC, Hairspring

 

Ingenieur Automatic 40 Courtesy: IWC

IWC亦從以電影中虛構車隊「APXGP」的金色及黑色主色調為元素推出三款Pilot Watch Chronograph。

 

Pilot’s Watch Chronograph APXGP

 

Pilot’s Watch Performance Chronograph, Courtesy: IWC

 

　　Formula 1聚集了尖端科技，可以說是最昂貴的體育活動，車隊每一年的消費可以高達4億5000萬美元。2021年，開始在新賽例的限制下，每年的消費也照樣高達1億4000萬美金。要支持這麼昂貴的運動，無論是賽車，或是車手身上的每一個贊助商位置也價值不菲。視乎車手及車隊的名氣，贊助費由100萬美元至1億美元不等。除了石油公司，手錶品牌也是各F1車隊的主要贊助商，而每一個贊助商也會推出以贊助車隊而取得靈感的特別版手錶。

 

　　紅燈亮起，大家也會見到官方的計時贊助商TAG Heuer，其實，TAG Heuer 也是Red Bull Racing的贊助商。

 

Courtesy: F1, fratellowatches

 

Courtesy: TAG Heuer

現實生活中IWC贊助的車隊是Mercedes-AMG Petronas，特別的是IWC並不是與車手聯承，反而是為車隊CEO Toto Wolff推出限量版的Big Pilot’s Watch。

 

Courtesy: IWC

 

　　F1場內最為大家認得的手錶相信是Richard Mille， Richard Mille除了夠「大」好難走漏眼，同時亦是麥拿倫及法拉利車隊的贊助商。品牌與麥拿倫的合作有10年之久，最新聯乘版是全球限量500隻，價值38萬美金的Automatic Split-Seconds Chronograph McLaren W1。

 

Courtesy: Richard Mille

 

　　至於Richard Mille跟法拉利的合作關係則由2021年開始，在多個聯乘設計當中，最特別的是RM UP-01 Ferrari。Richard Mille大部分的設計都是酒桶形兼厚厚的錶身，但UP-01卻一反傳統，錶身雖然有酒桶形設計的影子，但厚度卻僅有1.75MM。

 

　　寫到這裏，我自問喜歡賽車也喜歡手錶，看完電影，自己熱血滿滿，但我也應該也不會買一隻F1靈魂的手錶；不知道有多少人會因為聯乘而買這些設計呢？

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多尋寶人文章
You May Also Like
#Watch #Richard Mille #麥拿倫 #IWC #法拉利 #F1 #Brad Pitt #TAG Heuer #F1電影 #電影 #名錶 #手錶
More on Watch & Jewelry

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet.com.hk