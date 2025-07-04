《F1電影》滿足男人的浪漫！看 IWC、TAG Heuer、Richard Mille 為賽車打造的特別版腕錶！

上星期和太太入場觀看《F1電影》，片長接近2個半鐘，但中間絕無冷場，透過銀幕也完全感受到現場般的感覺，想不到賽車都可以拍得如此緊張，就連不是F1迷的太太也大讚好睇。電影中經常見到Brad Pitt擺隻錶上枱，一部估計要3億美元的大製作，相信絕對不會放過任何植入式廣告的機會，手錶是 IWC根據經典Ingenieur SL 1832（1976-1983）設計，全球限量1000隻的Ingenieur Automatic 40， 配上鮮綠色錶面，跟Brad Pitt在電影中所戴的頭盔的顏色互相呼應。

Formula 1聚集了尖端科技，可以說是最昂貴的體育活動，車隊每一年的消費可以高達4億5000萬美元。2021年，開始在新賽例的限制下，每年的消費也照樣高達1億4000萬美金。要支持這麼昂貴的運動，無論是賽車，或是車手身上的每一個贊助商位置也價值不菲。視乎車手及車隊的名氣，贊助費由100萬美元至1億美元不等。除了石油公司，手錶品牌也是各F1車隊的主要贊助商，而每一個贊助商也會推出以贊助車隊而取得靈感的特別版手錶。

紅燈亮起，大家也會見到官方的計時贊助商TAG Heuer，其實，TAG Heuer 也是Red Bull Racing的贊助商。

F1場內最為大家認得的手錶相信是Richard Mille， Richard Mille除了夠「大」好難走漏眼，同時亦是麥拿倫及法拉利車隊的贊助商。品牌與麥拿倫的合作有10年之久，最新聯乘版是全球限量500隻，價值38萬美金的Automatic Split-Seconds Chronograph McLaren W1。

至於Richard Mille跟法拉利的合作關係則由2021年開始，在多個聯乘設計當中，最特別的是RM UP-01 Ferrari。Richard Mille大部分的設計都是酒桶形兼厚厚的錶身，但UP-01卻一反傳統，錶身雖然有酒桶形設計的影子，但厚度卻僅有1.75MM。

寫到這裏，我自問喜歡賽車也喜歡手錶，看完電影，自己熱血滿滿，但我也應該也不會買一隻F1靈魂的手錶；不知道有多少人會因為聯乘而買這些設計呢？