從 C 朗的求婚戒指，看如何挑選 Oval 鑽石：除了4Cs，「蛋的形狀」同樣講究？

C 朗（Cristiano Ronaldo）來香港，引起球迷一遍熱潮。不過對於不是足球迷的我，更加感興趣的，當然是 C 朗女朋友 Georgina Rodriquez 的鵝蛋形巨鑽求婚戒指。根據網上報導，那顆如鵪鶉蛋般大的鑽石，顏色應是 D-F 級別，估計超過 30 卡拉重，估值介乎 US$3–10M，視乎淨度及出自哪個品牌的手筆。不過以 C 朗的收入，問題不大。

大部分人選擇鑽石時，首先考慮的都是圓形。但近年來，的確多了客人選擇其他形狀的鑽石（Fancy cut）。那麼選擇 fancy cut 要留意些甚麼？今期就一齊先看看 C 朗的選擇——鵝蛋形的鑽石吧。

首先，Fancy cut 的鑽石同樣講求 4Cs，分別是顏色（Color）、淨度（Clarity）、切割（Cut）和重量（Carat）。不過 Fancy cut 跟圓形 Brilliant Cut 不同，Fancy cut 沒有我們常常要的三個 Excellent 評級。Fancy cut 只會講對稱性（Symmetry）及拋光（Polish），比例（Cut）是沒有評級的。

沒有比例評級的原因很簡單：圓形就是圓形，你不可以硬說一個不是圓形的是圓的。鵝蛋形（Oval）就不一樣，同樣是蛋形，但有肥短也有偏瘦長的，沒有一個正確的答案。而更重要的是，每個人的喜好都不同，甚麼是正確的比例，誰都說不準。

雖然沒有「正確」的比例，但數據還是有的。蛋形的長度除以闊度，就是蛋形的比例。數字越大，蛋形偏瘦長；比例越接近 1，則越肥矮。以我經驗來說，最為大家接受的是介乎 1.4–1.5 之間。

除了肥瘦外，另一個要留意的是 Shoulder（肩膊）。太斜或太厚的 Shoulder 都不太好看。我自己寧願要偏厚，也不要太斜，當然適中是最理想的。

最後要提的是 Bow-tie Effect（煲呔效應），即當你望向蛋形鑽石時，中間往往會有一個深色的煲呔形圖案。鑽石的切割形成了很多面鏡，當光線進入鑽石後，會經過多次折射，產生我們最喜歡的光芒及「火」。但由於切割形狀的關係，我們的身體阻擋了部分進入鑽石的光線，形成了這個 Bow-tie 效應。當我們越近距離看鑽石，Bow-tie 效應越明顯。當然，不同的切割差別會影響 Bow-tie 效應的大小。

大家應該留意到，我剛剛所說欣賞 Oval 鑽石的要點，都不是證書上所評估的項目。所以還是那句老話：買鑽石一定要找信譽好的珠寶商，並且一定要看實物，才可作出決定。