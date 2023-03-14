Watch & Jewelry
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

14/03/2023

2023奧斯卡女星珠寶造型盤點！影后楊紫瓊鑽石髮冠盡顯優雅、Lady Gaga再戴Tiffany古董頸鍊，超吸睛！

#奧斯卡 #Richard Mille #Bvlgari #CHOPARD #Celebrity Style #Jewelry #Red Carpet Starlight #Gucci #鑽石 #Lady Gaga #Jessica Chastain #首飾 #Cara Delevingne #紅地氈 #Rihanna #寶石 #楊紫瓊 #Emily Blunt #時尚 #晚裝 #奧斯卡2023 #名人造型 #Red Carpet #鑽錶 #Moussaieff #女星造型 #珠寶造型
  • 收藏文章
Text: Christy

　　每年一度的奧斯卡昨日完美落幕，大家對得獎結果滿意嗎？除了得獎名單，一眾明星們的紅毯造型亦是焦點之一。女星們除了穿上各大品牌的訂製晚裝，當然亦要配以閃耀亮眼的珠寶作點綴，為造型增添個性。在bookmark得獎電影同時，也來一起看看女星們的珠寶造型吧！

 

楊紫瓊：鑽石髮冠盡顯優雅美態！

 

Source/ AP Newsroom

 

　　新鮮出爐的影后楊紫瓊絕對是今年眾人焦點之一。楊紫瓊穿上Dior的訂製禮服，一身純白配以來自Moussaieff的鑽石頸鏈（髮冠）、耳環和戒指，以及來自其愛用品牌Richard Mille的鑽錶，低調高雅。當中鑽石頸鏈鑲有119.30卡梨形鑽石，楊紫瓊選擇放在頭上變成髮冠，有如一位低調出巡的王后，盡顯美態。

 

Source/ AP Newsroom

 

Lady Gaga：低調奢華！Tiffany鑲鑽古董頸鍊

 

Source/ AP Newsroom

 

　　說到Lady Gaga的奧斯卡造型，相信大家也會第一時間回想起她在2019年的奧斯卡戴上Tiffany的「黃鑽」頸鍊出席，當時更曾引起全城哄動！今年奧斯卡Lady Gaga以黑色透視禮服亮相，不過數到她身上最吸睛的，必定是頸上來自Tiffany的50年代古董鑽石頸鍊，這修鑽石頸鍊以鉑金打造而成，低調奢華，配以同樣來自Tiffany的鉑金鑲鑽耳環，互相輝映，完美襯托出Lady Gaga的女神風範。

 

Source/ AP Newsroom

 

下一頁：Rihanna型格橙棕色鑽石造型 + Cara Delevingne超吸睛BVLGAR蛇形頸鏈

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

You May Also Like

#奧斯卡 #Richard Mille #Bvlgari #CHOPARD #Celebrity Style #Jewelry #Red Carpet Starlight #Gucci #鑽石 #Lady Gaga #Jessica Chastain #首飾 #Cara Delevingne #紅地氈 #Rihanna #寶石 #楊紫瓊 #Emily Blunt #時尚 #晚裝 #奧斯卡2023 #名人造型 #Red Carpet #鑽錶 #Moussaieff #女星造型 #珠寶造型
More on Watch & Jewelry

放大顯示
名廚煮場

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk