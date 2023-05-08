細細睇英王查理斯加冕典禮：王冠鑲有近3,000顆寶石、加冕斗篷超過100年歷史！每個細節都大有來頭

上星期六是英王查理斯的加冕典禮，距離上次伊利沙伯二世女王加冕禮已經過了70年，這是英國舉國大事！可能是對英國情意結，或者是對帝王制度的幻想，不少人也為加冕典禮而停下周末娛樂觀看直播！

看著新任國王查理斯及王后卡米拉坐在金碧輝煌的馬車中，伴隨著大批士兵及民眾的歡呼聲，浩蕩地走進高聳的西敏寺，不禁讓人驚嘆皇室典禮的莊嚴及盛大！無論平日的奧斯卡獎項、時尚Meta Gala有多少名人，穿著多麼名貴的訂製衣服及珠寶品牌的珍藏，都無法與王室盛宴相提並論！

一生只能戴一次！鑲近3,000顆珠寶的加冕皇冠

在加冕儀式上，查理斯國王戴上的是聖愛德華王冠，手執權杖和十字聖球（又名王權寶球），3 件物件都是代表著國王的尊貴與統治權力，缺一不可。聖愛德華王冠可以說是典禮上最矚目的珠寶，每屆國王一生只有一次配戴的機會，就是在加冕典禮上。聖愛德華王冠由純金框架打造，鑲有紅寶石、紫水晶、藍寶石、碧璽等，價值連城，共鑲有 2,868 顆鑽石！

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這專用於英國君主加冕禮的王冠，不過寶石也不是愈多就愈好，由於之前它重達2.6公斤，為多位國王帶來頭痛問題，所以在伊利沙伯二世女王之前，包括1838年維多利亞女王、1902年愛德華七世加冕時，都改為戴較輕、逾1公斤的帝王王冠（Imperial State Crown）。

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直到喬治五世加冕禮，王室希望恢復傳統，於是決定讓聖愛德華王冠減磅，從2.6公斤減重至2.23公斤，其後伊利沙伯二世女王及現時查理斯都延續這一傳統。即使如此，查理斯國王依然要再典禮前戴上同一重量的皇冠練習走路。

聖愛德華王冠並不是查理斯在典禮上配戴的唯一一頂王冠，在加冕儀式後，他隨即換上一頂活動更方便、較輕盈的帝王王冠。這王冠重量相對輕，更常出現在大眾視野中，不止出現於加冕典禮，還會在國家級場合配戴，例如是每年的英國國會開幕大典。

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