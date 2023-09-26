Rolex仍是最有價值腕錶？《手錶藏家收藏報告》：哪個品牌是首枚收藏的大熱？資深藏家鍾愛百達翡麗和愛彼？

還記得你收藏的第一枚腕錶嗎？就算不是最貴的，但相信也是最難忘的腕錶之一；而在眾多腕錶品牌當中，也總有些會在願望清單上佔一席之地。

收藏是條漫長的路，但卻也是一個甚具樂趣的經驗。日前，奢華腕錶交易平台 Chrono24就著腕錶收藏的話題釋出一份《手錶藏家收藏報告》，以平台130萬用戶的個人收藏作為研究基礎並進行分析，依據收藏的時間順序，找出腕錶藏家的首20枚腕錶收藏。究竟哪些品牌是藏家的入門之選？哪些是資深玩家的鍾愛品牌？而大熱品牌之一的勞力士（Rolex）表現又如何？

普遍藏家都喜歡的品牌

勞力士（Rolex）作為熱門的腕錶品牌，自然是不少收藏家必藏之一。不論是作為第一枚收藏的腕錶，還是第二十枚，都有34-38%的藏家會購買勞力士，而且有三成四的收藏家都是由購入他們最想得到的勞力士腕錶開始其收藏系列，如此穩健的數據亦成為品牌保持最大的市場份額與價值。

除了大熱的勞力士，在價格的另一端，有不少人會以卡西歐（Casio）作為「入門品牌」。卡西歐絕對是一個affordable的品牌，雖然價格非常低，回報率也不高，但它卻獲不少腕錶收藏家的喜愛，當中包括入門級別的藏及和資深藏家。

另一個作為首枚收藏的腕錶品牌，泰格豪雅 （TAG Heuer）則有6%的收藏家是從這個品牌開啟他們的收藏之路，但到了「第四枚手錶」之後，泰格豪雅的比例便下降了一半，到了「第十枚手錶」更是下降了三分之二。而有相近數據的百年靈則從原本「藏家手錶首個收藏」的4.6%下降到「第五枚手錶」的 3%，再降至「第十枚手錶」的 2.5%。

資深藏家喜歡的品牌

江詩丹頓（Vacheron Constantin）有別於其他品牌，數據顯示，收藏此品牌的藏家大多都是品牌的實質愛好者。而作為首枚收藏江詩丹頓的藏家只有0.3%，但到了「第八枚手錶」時，數字就增長了三倍，到「第二十枚手錶」時則上升至五倍（1.5%）。

百達翡麗（Patek Philippe）和愛彼（Audemars Piguet）是不少腕錶藏家的Dream，但作為首枚收藏的腕錶，只有2%的藏家是從這兩個品牌開始的，原因是價格偏高。百達翡麗手錶的中位數價值在4.1萬歐元左右，折合港元約34萬，而愛彼手錶的中位數則是2.7萬 歐元，折合約22萬港元。作為首枚腕錶或許價格偏高，但卻最受資深藏家的喜愛，比起首枚腕錶的2%，到了收藏「第十枚手錶」時，愛彼錶收藏者就增加了一倍；而百達翡麗在「第十二枚手錶」收藏者比例增加了兩倍，到了「第二十枚手錶」時，更獲得了7.5% 的購買量，僅次於勞力士和歐米茄。