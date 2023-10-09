名牌珠寶比手袋更抵買？盤點Chanel、Tiffany、Cartier 性價比極高的入門系列首飾！

身為一個時尚女性，相信總愛留意不少奢侈手袋，而Chanel就是不少女生們最愛的品牌之一。不過，近年Chanel的手袋價格以光速增長，經典款如2.55、Classic Flap都已標價7、8萬；而另一邊的珠寶櫃臺，價格卻是比想像中便宜，一個手袋的價錢大概能買下一套入門的首飾，甚至一些鑽石款式及手錶都比手袋來得更便宜。若你近期也想投資一些時尚Items，不妨考慮一下時尚首飾，再此，編輯為大家介紹這4個品牌的珠寶首飾。

Chanel：COCO CRUSH

Chanel的設計相對其他品牌更女性化一些，例如 ÉTOILE 彗星、CAMÉLIA 山茶花及 RIBBON 絲帶系列等，都加入了女生們很喜愛的元素。不過，編輯認為品牌最經典的COCO CRUSH是最適合小資女的入門款式，其設計簡約大方又百搭，不怕潮流轉變，而且適合日常穿戴不會過於隆重。

這個系列的靈感來自與Chanel手袋上的菱格紋，讓人一看就知道是Chanel的設計。所有珠寶都採用18K黃金、白金製作。最入門的細款菱格紋COCO CRUSH戒指只需$13,000，若你喜歡中性、氣勢一些的可以選寬款的（$23,500）。若喜歡更精美的，可以考慮鑲嵌鑽石的COCO CRUSH戒指，一圈總共0.37卡的鑽石，其價格也只是$32,100。用一隻包的價格，大概可以買兩、三隻COCO CRUSH戒指疊戴喔！

另外，該系列的手鍊及項鍊同樣具備Chanel的經典元素，吊墜正面看是具辨識度的C字，側面則以菱格紋裝飾，C字中間加上一顆0.16卡的鑽石，讓整個設計更高貴！

Chanel COCO CRUSH系列