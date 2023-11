專訪意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli：「我嘗試在創作中留下運動的本質，展現生命的活力」

隨著秋風起,年度意大利節「Italia on Stage·秋『意』舞台」回歸香港,同時亦帶來「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」展覽,由Masterpiece by king fook策劃。展覽分為「初心」、「蛻變」到「現在」三個專區,展出品牌創辦人Annamaria Cammilli不同時期的珠寶設計、繪畫及雕塑作品,訴說這個獨立珠寶品牌由創立至今的心歷路程與創作靈感。

