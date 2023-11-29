走進Philips Perpetual！與富藝斯鐘錶部拍賣主管談腕錶收藏趨勢、投資腕錶三大要素！獨立製錶品牌受年輕藏家歡迎？

步入中環，步調都不自覺的加快了，林立的高樓亦為這氣氛添一絲緊湊。然而，中環又何止繁忙急促的一面。走進畢打行，除了透過畫廊帶來的藝術品調劑生活的一份繁瑣外，位於5樓的The Pedder Arcade亦開始不斷引入不同的時尚、文化品牌，在煩囂的鬧市中，提供一個寧靜又高端的體驗。而要數近期入駐的，就有Phillips Perpetual。

Phillips Perpetual的出現是為了在拍賣日程以外，可以讓喜歡腕錶的藏家，隨時物色到不同款式的收藏腕錶。其實全球首間Philips Perpetual於2019年倫敦伯克利廣場開設，三年內出售逾500枚腕錶，並且有70%的Perpetual買家均是拍賣行的新客戶，因此，Philips都想將這個體驗帶來亞洲，讓亞洲藏家都可以結合線上線下，親身到實體店試和看腕錶。這次特意邀請了富藝斯香港鐘錶部聯席拍賣主管黃穎蘅Gertrude Wong，帶大家走進富藝斯於亞洲開設的首間鐘錶零售店Philips Perpetual，談腕錶收藏趨勢、投資腕錶要素！

收藏腕錶，就如收藏藝術，各有各喜好，但總有些品牌是藏家的心頭好，而這些珍稀款大多都只會出現在拍賣會中，那麼在Phillips Perpetual中，我們又能找到類型的腕錶呢？富藝斯香港鐘錶部聯席拍賣主管黃穎蘅Gertrude Wong表示，Phillips Perpetual會聚焦在一系列現代錶款，例如運動款、正裝錶款，「這裏會少一點古董腕錶，因為大家對現代款式的腕錶較為熟悉，它並不像古董款腕錶需要了解很多品牌的歷史。」

同時，藏家的年齡層愈來愈年輕化，因此不少入門腕錶亦愈漸受歡迎，「入門錶可以留意運動錶，品牌有最常見的勞力士Rolex，還有愛彼Audemars Piguet和百達翡麗Patek Philippe。」Gertrude所提及的品牌相信大家都耳熟能詳，但在眾多款式的腕錶中，又該如何選擇呢？隨即，Gertrude便拿出了三款腕錶，分別是Audemars Piguet Royal Oak、Patek Philippe的5712 Nautilus和一枚Rolex 冰藍面Daytona。

入門腕錶推薦：運動錶款

皇家橡樹系列Royal Oak是愛彼Audemars Piguet 的標誌性款式，由腕錶設計師Gérald Genta設計，於1972年推出，是一款運動型腕錶。Gertrude表示，於1972年推出的型號為5402，是全鋼材質，在當時比較昂貴。發展至今，皇家橡樹系列已經有不同的材質，而Gertrude手上那枚是14802BA。BA代表黃金，連帶錶帶都是由18K黃金打造，「整枚腕錶很薄兼很貼手，而這個設計是在Royal Oak 20週年時推出，當時只出了1000枚；同時，它是一個Jubilee的版本。特別之處是，腕錶的背面做了一個透底的設計，可以欣賞到裏面的黃金陀，而上面刻著Jubilee的字眼。」

喜歡Gérald Genta的設計，一定不會對Patek Philippe的Nautilus系列而感到陌生。作為瑞士鐘錶大師，Gérald Genta於1976年時為Patek Philippe 設計了該品牌最高級的運動腕錶系列——Nautilus，掀起了一陣豪華運動腕錶的風潮。Gertrude向我們展示了一枚5712 Nautilus，它是一枚現代版的變奏，比起當年的Nautilus增添了不少功能，如動力儲存、日期和小秒針，「為甚麼我會介紹這枚腕錶？因為這是一枚「雙標」（double-signed）的腕錶，在6點方位有一個Tiffany & Co.的標誌，Patek Philippe和Tiffany & Co.的合作有一定的歷史，有Tiffany標識的腕錶通常都會特別受藏家矚目，非常有收藏價值。」

看過Audemars Piguet和Patek Philippe，又怎能錯過Rolex呢？Gertrude向我們展示了一枚冰藍面的Rolex Daytona。這是品牌於50周年時推出的款式，深啡色陶瓷錶圈配冰藍面，還鑲嵌了方鑽，是Rolex最熱門的款式之一。

獨立品牌受年輕藏家追捧

除了一些大熱品牌，Gertrude表示，現時有不少年輕藏家都會將目光放在一些獨立製錶品牌上，「這些品牌的款式比較有個性，而且都是手做、產量也非常少。」談及獨立製表品牌，不少人可能會立馬想起了F.P. Journe、Oris、Breitling、Hautlence，而近期較紅的還有H. Moser & Cie.和MB&F等，而喜歡有歷史故事的獨立製錶品牌，相信來自德國的A. Lange & Söhne是不賴的選擇。

Gertrude拿出一枚A. Lange & Söhne 1815 Rattrapante追針計時腕錶，其蜂蜜金是品牌一個標誌性的色調，這種色調介乎於黃金和粉紅金之間，還帶點香檳色感，俘虜不少藏家的心。「這是一枚向品牌創始人F.A. Lange致敬的腕錶，限量一百枚。除了標誌性的蜂蜜金色調，錶盤採用了黑色，而錶背則是朗格最出名的機芯，複雜又迷人，立體感十足！」除了擁有長遠歷史的朗格，Gertrude向我們展示了另一枚成立於2002年的瑞士獨立製錶品牌De Bethune，「DB28GS」是一枚潛水腕錶，直徑44mm，採用鈦金材質，有亮燈的功能。腕錶的設計還十分貼合手腕，能調節到適合的曲度，亦是藏家現時十分追捧的品牌。」

腕錶投資的三大條件

如果從投資的角度入手，Gertrude認為有三個重要的條件。「第一是狀態（Condition），例如古董款腕錶，不少都是經過很多年的歷史，所以一個好的狀態是非常難找到的；第二就是來源（Provenance），就是誰曾擁有過這枚鐘錶，例如一個明星以前戴過或一個很重要的人物擁有過，都能增加腕錶的價值；第三就是罕有程度，比如說那枚腕錶當年製造了多少枚，是獨一無二、限量一百枚，還是一千枚等等，這些都是藏家特別追求的東西。」收藏腕錶是一個旅程，無論是購藏或投資何種類型的腕錶，自己喜歡還是首要！

查詢：Phillips Perpetual