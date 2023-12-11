韓韶禧的聖誕禮物清單！來自Boucheron的兩大珠寶系列，以閃耀靈動羽毛和經典飾紋圖案，好好寵自己！

聖誕將至，又是時候該好好答謝身邊人，還有犒勞辛苦一整年的自己。你的禮物清單已經預備好了嗎？除了精品時尚玩意，一件精心挑選的珠寶也是別具意義。今個節日，珠寶世家Boucheron寶詩龍日邀請了身兼代言人的女神韓韶禧和大家分享心中的聖誕願望清單，是時候汲取靈感，為摯愛或自己送上驚喜！

栩栩如生的羽毛 ── Plume de Paon

大自然向來是Boucheron的主要靈感源泉，Nature Triomphante承襲自品牌創辦人Frédéric Boucheron對大自然的著迷，把自由野性之美融入作品中，而這是韓韶禧選擇的便是Nature Triomphante的Plume de Paon羽毛系列。

Plume de Paon羽毛系列作品設計充滿著線條感，自然流麗，加上羽毛的緊密設計甚考工夫，連品牌的珠寶工匠也坦承是一大考驗。不論是耳環、手鐲還是戒指，優雅輕盈的羽毛也是栩栩如生，散發靈動高貴的氣息，適合派對或是隆重場合，若怕太浮誇，推介從戒指入手，低調易配搭。

交織四大獨特圖案 ── Quatre經典系列

Quatre系列於2004年推出，至今已成為了品牌的經典系列。顧名思義，Quatre以四個有著截然不同紋理的圖案，互相交織，巧妙形成了獨特的美感，比其他系列更具個性風格，添上一份中性硬朗的感覺。

簡約線條的設計在穿搭上更易配襯，喜歡誇張一點的話，可像韓韶禧般，以疊戴方法配答同系列的頸鏈和手鐲；想走低調路線，則可以單一戒指配以頸鏈，不論上班還是周末閒逛，也百搭好看。

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