戴上這些高級珠寶腕錶：BVLGARI優雅靈蛇、HARRY WINSTON冬季雪花、Dior 夢幻詩意，在派對中閃耀動人！

聖誕將至，過年又一堆大小節慶接踵而來，當然希望另一半見微知著，自動自覺地為你送上願望清單的各種厚禮。然而世事豈能盡如人意，所以說還是老老實實地為自己準備一份至啱心水的節日禮物，犒賞一下這位尊貴唯美的自己，同時在派對中嬴盡艷羡目光！

HARRY WINSTON高級珠寶腕錶

Ultimate Emerald Signature 及 Precious Emerald腕錶

HARRY WINSTON的高級珠寶響負盛名，而其珠寶腕錶當然是一脈相承。秉承了品牌的高級珠寶傳統，展現了一個充滿希望的世界。在浩瀚星空中，鑲滿鑽石和藍寶石的Ultimate Emerald Signature 腕錶熠熠生輝，其卓越的多功能性使其更添魅力，一錶具備多種配戴方式，既是腕錶，也是胸針和吊墜，如此獨一無二的造型令其成為紅毯上聚焦目光的華麗焦點，32 x 46 mm大小的錶盤與18K白金錶殻，瑰麗無雙。

Precious Emerald腕錶的白色錶盤，配合採用 Cluster鑲嵌方式的寶石，不禁令人聯想起冰雪覆蓋的美景，以鉑金打造17.5 x 17.5 mm 的細小錶殻更是美不勝收。

查詢：HARRY WINSTON

Dior Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior腕錶

自 2012 年面世，Dior Grand Soir 首次迎來了自動機械機芯設計，為色彩繽紛的系列帶來新元素。

而品牌為這枚新品帶來了一個動聽的啟蒙故事。在很久之前，這是一顆屬於 Dior 先生的幸運星。在 1946 年 4 月 18 日的黃昏，這位創辦人兼設計師以此開展他的命運之途。他在巴黎街頭漫步時，在地上發現了一顆「星星」。這顆從天而降的「星星」成為 Dior 先生的幸運飾物，引領他建立屬於自己的高級時裝品牌，同時成為 Dior 的經典元素。順理成章地，這枚Grand Soir Automate Etoile of Monsieur Dior 以精妙的設計重現這玄妙的奇遇。

整枚錶的佈局的確極富詩情畫意，錶盤呈現夢幻的場景，就像一個奇幻的空間，以不同層次營造深度和魔力，彷彿可以透過精緻的浮雕重現當晚的場景。在花都的中心地帶，蒙田大道 30 號的櫥窗始終亮著。在這座標誌性私人府邸的背面，一個又一個的巴黎天台融入夜色之中。

精心描繪的星圖呼應 Christian Dior 對占星學的熱情。綴飾閃爍的水瓶座符號──屬於創辦設計師的星座，熠熠生輝的符號就如最珍貴的幸運預言。在機械機芯開始運動後，這 Diorama 的天空隨即化身夢幻劇場。一顆流星劃過長空。鐫刻珍珠母雲層的後方閃現鑽石鑲嵌的星星，忽明忽暗。

Dior Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior直徑 38 毫米，黃金、石英配自動機械機芯、鑽石和珍珠母。當然，貴為本年度GPHG最佳女裝複雜錶，僅推出 28 隻獨立編號限量版，彌足珍貴。

查詢：Christian Dior

BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra 高級珠寶神秘腕錶

BVLGARI高超而獨特的珠寶鑲嵌技藝，一直被受行內外稱頌。而這枚宛如埃及妖后化身的 BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra 高級珠寶神秘腕錶，滿懷 BVLGARI 對彩色寶石的真摯熱情，細膩交織一股獨特的無畏精神，為品牌鍾愛的經典蛇形元素再添璀璨新意。

作為 BVLGARI Colour Treasures 系列代表作，這款獨一無二的高級珠寶彩寶手鐲腕錶體現 BVLGARI 的寶石魔法，以華美耀眼的蛇鱗，悉心守護著秘密巧思：藏在逾 5 克拉、六角形刻面色澤清透的紅碧璽之中的鑲鑽錶盤。唯有以「彩色寶石大師」著稱的 BVLGARI 才能如此和諧運用璀璨彩寶，巧妙變化出這款無與倫比的 BVLGARI Colour Treasures 系列篇章高級彩寶腕錶。

BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra 高級珠寶神秘腕錶，再度為設計與精緻工藝樹立全新標竿，展現羅馬時間珠寶商難以超越的雄厚實力，難怪能夠拿下本年度GPHG最佳珠寶錶，也是實至名歸。

查詢：BVLGARI



