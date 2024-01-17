龍年配龍錶！江詩丹頓十二生肖傳奇系列、HUBLOT甲辰龍年鈦金腕錶，新一年的兩款龍年限量腕錶，為腕間添上一份尊貴

每個農曆年寫生肖錶彷佛如成為指定動作，而今年的生肖錶當然不少！龍年是個具人氣的生肖，不少父母都喜歡選這年生個「龍仔龍女」。做個「人中之龍」聽著也讓人自豪，如果配上這樣以龍為主題的腕錶相信更是相得益彰。為腕間添上一抹難得的節日氣氛，這份尊貴閒暇、型格有緻的生活態度也不妨試試啊！

HUBLOT宇舶表

Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕表

熟知Hublot宇舶錶這個品牌的錶迷大概都知道，它們的設計是如此的特立獨行、不落俗套，而在先端物料打造方面亦屢見心思。像全新推出的這枚Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕表應該就是如此非凡的腕錶，其設計靈感源自中國的傳統剪紙藝術，通過層疊設計的指標、齒輪以及H形螺絲，創新呈現出東方龍的3D立體輪廓，栩栩如生。宇舶表為全新腕表配備了採用鑲嵌藝術的橡膠表帶，這在品牌史上尚屬首次。全新時計由宇舶表攜手中國藝術家陳粉丸傾力打造，不僅實現了傳統工藝與現代元素的理想融合，還通過隱喻與象徵元素，生動展現了宇舶表「敢為先鋒，獨樹一幟，與眾不同」的品牌哲學，限量典藏88枚。

在直徑42毫米的鈦金屬表殼中，錶盤上的龍身上每片龍鱗均經過染色和納米硫化工藝處理，以便與表帶無縫融合。這一精細的裝飾工序完全由手工完成，每條表帶的製作工時約為8小時。此限量典藏腕錶同時附贈鈦灰Velcro尼龍織物備用表帶，搭載HUB1710自動上鏈機芯，提供50小時動力儲存。

Vacheron Constantin江詩丹頓

Métiers d'Art藝術大師系列

Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年

如果閣下是江詩丹頓的錶迷的話，相信都知道品牌一直有推出生肖腕錶。自2012年推出蛇年生肖腕錶以來，每年品牌均以限量版時計傑作致敬十二生肖的交替與迭新。今年，Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇腕錶再添新作，標誌著這一主題作品的首個系列迴圈即將完結。兩款限量各25枚的龍年腕錶於2023年「Watches and Wonders鐘錶與奇跡」上海高級鐘錶展中矚目亮相。龍，在中國傳統文化中象徵著聲望、力量、祥瑞和成就。巨龍栩栩盤踞於錶盤上，利爪持握著象徵知識與智慧的火珠，散發出神聖的威嚴感。兩款新作分別以950鉑金和18K 5N粉紅金打造，手工雕刻和琺瑯彩繪工藝的精妙美感與2460 G4機芯的精深技藝內涵相得益彰。這枚機芯採用獨特設計，為錶盤保留充足的藝術表達空間。錶盤上沒有設任何指針，而是通過四個視窗分別顯示小時、分 鐘、星期和日期，前兩個為滑動式顯示設計，後兩個採用跳字顯示。