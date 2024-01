龍年配龍錶！江詩丹頓十二生肖傳奇系列、HUBLOT甲辰龍年鈦金腕錶，新一年的兩款龍年限量腕錶，為腕間添上一份尊貴

如果閣下是江詩丹頓的錶迷的話,相信都知道品牌一直有推出生肖腕錶。自2012年推出蛇年生肖腕錶以來,每年品牌均以限量版時計傑作致敬十二生肖的交替與迭新。今年,Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇腕錶再添新作,標誌著這一主題作品的首個系列迴圈即將完結。兩款限量各25枚的龍年腕錶於2023年「Watches and Wonders鐘錶與奇跡」上海高級鐘錶展中矚目亮相。龍,在中國傳統文化中象徵著聲望、力量、祥瑞和成就。巨龍栩栩盤踞於錶盤上,利爪持握著象徵知識與智慧的火珠,散發出神聖的威嚴感。兩款新作分別以950鉑金和18K 5N粉紅金打造,手工雕刻和琺瑯彩繪工藝的精妙美感與2460 G4機芯的精深技藝內涵相得益彰。這枚機芯採用獨特設計,為錶盤保留充足的藝術表達空間。錶盤上沒有設任何指針,而是通過四個視窗分別顯示小時、分 鐘、星期和日期,前兩個為滑動式顯示設計,後兩個採用跳字顯示。

Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年