情人節2024：來自Tiffany & Co.珠寶禮物提案！以經典Tiffany Lock和Tiffany T，鎖緊恒久愛意

常說有愛的話，每天也是情人節，不過即使如何愛得甜蜜，每年的2月14日也總要為對方送上一點心意。花束、可愛玩意、實用的，通通也送過了，只欠一枚象徵恒久的精緻珠寶。今個情人節，不妨從Tiffany & Co.的經典珠寶系列，吸取禮物清單靈感。

品牌經典的Tiffany Lock系列，糅合愛與藝術設計元素，象徵以愛鎖緊不同形式的連繫。Tiffany Lock手鐲以獨特的視覺方式呈現人和人之間的連結，遠看宛如一枚掛鎖；喜歡戒指的話，同系列的黃金戒指同樣能作情侶款佩戴，鑲鑽款式以手工鑲嵌，單獨或是疊戴也可，優雅高貴。

同樣象徵連繫的，還有Tiffany Knot雙排手鐲。手鐲以兩端盤繞Tiffany Knot經典圖案，綴以密鑲鑽石，再以人手拋光，不過分搶眼，亦不太低調，高雅耐看，適合日常造型。

Tiffany T則是品牌的另一經典，簡約的設計，呼應簡單而強大的愛情。當中Tiffany T smile頸鏈是系列中的入門級珠寶，以簡單線條勾勒出如微笑般的曲線，獨特細緻，看著心情也變好；Tiffany T1黃金鑲鑽石寬版手鐲，則在中央部分則飾上「T」字主題圖案，以連續不斷的「圓」，將佩戴者的手腕團團圍住，配上閃爍鑽石，象徵恒久力量。

查詢：Tiffany & Co.