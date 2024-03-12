亞洲電影大獎2024女星珠寶造型：劉嘉玲曬逾3000萬鑽石首飾！余香凝黑瑪瑙項鏈超吸睛、梁雍婷黃鑽耳環優雅亮麗

《第17屆亞洲電影大獎》日前於香港文化中心舉行，今年香港電影共奪得4個獎項，包括梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角，以及《年少日記》的導演卓亦謙獲最佳新導演獎項。除了關注得獎名單，紅地毯同樣矚目，不少女星也大秀高級珠寶造型，星光熠熠，一起來看看今年亞洲電影大獎紅毯的注目珠寶首飾吧！

劉嘉玲：逾三千萬Cartier高級珠寶！

今年劉嘉玲依舊陪同丈夫梁朝偉出席頒獎典禮，日前她以一身黑色禮服現身紅毯，禮服固然華麗優雅，但焦點仍落在她身上總價值逾三千萬的卡地亞高級珠寶和腕錶上。這晚她配襯Pluie de Cartier高級珠寶系列手鐲、白色黃金鑽石耳環、以及Baignoire Allongée鑽石腕錶，華美奪目。不過最吸引目光的，還是她手上的1.18卡藍鑽戒指，閃耀奪目，完美襯托她的高貴典雅氣質。

下一頁：余香凝黑瑪瑙鑽石項鏈超吸睛！