WW2024展場以外同樣精彩！Bvlgari史上最纖薄腕錶登場、Franck Muller全新Long Island Evolution腕錶、Breitling 140週年限量版！

首先帶大家參觀一個歷史比Watches and Wonders更悠久的錶展,說的是於日內瓦Franck Muller Watchland 舉行的WPHH(World Presentation of Haute Horlogerie)。今年WPHH在正式開幕前,主辦方Franck Muller選址於別具一格的中世紀末城堡The Château d’Allaman舉辦一場盛大的發佈晚宴,現場衣香鬢影,氣氛熱鬧!至於獲邀由香港遠赴日內瓦的藝人關智斌Kenny,他佩戴了全新Long Island Evolution 7 Days Power Reserve出席晚宴,Kenny表示他一向鍾情於集功能與前衛大膽設計於一身的高級腕錶,更對品牌的卓越製錶工藝歎為觀止。

毫無疑問,Watches and Wonders是現今瑞士、以至全世界規模最大、參展品牌最多的鐘錶展覽。誠然這項一期一會的盛事無法盡攬所有品牌,不少我們熟悉而頂尖的名字,每年都會在Watches and Wonders進行期間在日內瓦各處舉辦專屬的展覽,讓全球傳媒及鐘錶愛好者能夠一睹她們的新作。