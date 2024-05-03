盤點4大女星愛用腕錶：BLACKPINK Lisa是勞力士粉絲、Jisoo對Cartier情有獨鍾！石原里美喜歡文青品牌？

腕錶，是日常穿搭中不可缺少的一枚時尚配飾。平日沒怎麼留意腕錶市場的話，想入手高級腕錶，除了自己先做功課，不少人也會參考名人的愛用錶款，從而獲取靈感。今天我們便跟著豪華手錶交易平台Chrono24的推介，看看BLACKPINK Lisa、Jisoo、王心凌和石原里美四位人氣女星，平日愛戴甚麼錶款吧！

BLACKPINK Lisa：Rolex Datejust 31

作為時尚界的指標，BlackPink Lisa的穿搭向來也是女生們的範本。若平日有留意Lisa的動向，不難發現她對勞力士的手錶情有獨鍾，而Rolex Datejust 31更是她經常佩戴的錶款之一。這款經典手錶以黃金錶殼搭配坑紋錶圈與元首型錶帶，錶徑31毫米，是偏向中性的款式。黃金鋼款簡約奢華，綴飾手腕更是百搭。值得留意的是，根據平台早前發表的女性腕錶報告，近三分一女性也會選擇勞力士的高級腕錶，是保值之選。

BLACKPINK Jisoo：Panthère De Cartier

Lisa鍾情勞力士，另一邊廂的Jisoo則是卡地亞忠實粉絲！身為品牌大使，Jisoo除了出席公開活動，私下亦經常配戴卡地亞腕錶，像是Panthère De Cartier經典美洲豹系列。腕錶標誌性的方形錶殼精緻優雅，為造型添上知性美之餘，同時散發幾分中性魅力。如果你也喜歡中性時尚時計，不妨參考一下Jisoo的配搭，入手一枚Panthère De Cartier！