一年一度的時尚盛事！Met Gala 2024名人珠寶圖鑑：Zendaya、楊紫瓊以祖母綠點綴華麗晚裝！Cara Delevingne誇張鑽石盔甲現身

一年一度的時尚界最大盛宴 Met Gala於美國時間5月6日展開，是全球時尚愛好者的焦點盛事。今年Met Gala的主題為「The Garden Of Time」，云云紅地毯造型中，雖說服飾是主角，但珠寶也是穿搭的重要一環，眾觀各大嘉賓的珠寶配搭，可見他們也呼應了今屆Met Gala的主題，以祖母綠和誇張鑽飾，詮釋自己的「時光花園」。

Zendaya、楊紫瓊、Cardi B：祖母綠寶石呼應主題！

從Zendaya、楊紫瓊，到Cardi B，今年也選用了祖母綠元素來配搭禮服。先來看看本屆聯合主席之一的Zendaya，她首個造型選擇了來自Maison Margiela的高訂服裝，由品牌創意總監John Galliano親手打造，充滿藍、綠色元素，呼應「時光花園」主題。在這身穿搭中，Zendaya並沒選用誇張的珠寶，而是只在耳上綴飾簡單的祖母綠耳環，點綴整體造型，卻沒有奪去禮服的焦點，平衡適宜。

以一襲Balenciaga銀色高訂禮服亮相的楊紫瓊，選擇了來自CINDY CHAO Black Label Masterpiece大師系列的珠寶，耳旁的祖母綠瀑布耳環以鈦金屬打造，鑲嵌一對重4.37卡和3.73卡的蛋面切割哥倫比亞祖母綠，配以1,625顆白鑽、黃鑽和沙弗萊石，總重92.65卡，光是耳環閃耀全場；配以品牌的White Label祖母綠小花戒指相襯，學手投足間，也散發陣陣的優雅感覺。

作為另類的紅毯女王，Cardi B今年的造型同樣充滿氣勢。穿上一身Giambattista Valli超長黑色禮服的她，從登場一刻已成為了今屆Met Gala的最大焦點！在全黑的造型中，Cardi B同樣選擇了祖母綠寶石作為配搭珠寶，胸前的巨型祖母綠吊墜，配以同色系的妝容和美甲，誇張卻帶點神秘感，這般造型大概也只有她能駕馭吧。

同樣選擇祖母綠珠寶的，還有性感女神Eiza González。淡粉色的禮服為她添上靈動氣息，宛如童話故事中走出來的仙子，項間的Cartier祖母綠頸鏈，則呼應了本屆的花園主題，成就了整體造型。

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